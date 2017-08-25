В Самарской области пройдет финал летней серии военно-спортивной игры «Зарница»

153

27 августа с 11.00 до 16.30 на военном полигоне 15-ой отдельной мотострелковой бригады 2-ой общевойсковой армии Центрального военного округа (Волжский район, пгт Рощинский) пройдет финал летней серии военно-спортивной игры «Зарница».Военно-спортивная игра проходит по инициативе регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при поддержке Правительства Самарской области и региональных общественных организаций. В этом году - в рамках проведения форума «Армия - 2017». Участники смогут познакомиться с возможностями современного вооружения и военной техники, а также посмотреть военно-тактические учения и экспозиции.Финальные соревнования пройдут среди учащихся старших классов школ г.о. Самары. По одной команде от каждого района. Всего 9 команд, сообщает реготделение "Единой России".