Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Самаре временно изменили 6 автобусных маршрутов Из-за ремонта теплосетей частично перекрыли Алма-Атинскую.
В Самаре временно изменили 6 автобусных маршрутов
В Самаре появилась ещё одна уличная библиотека
В Самаре появилась ещё одна уличная библиотека
Самарская музыкальная школа стала одной из лучших в России
Самарская музыкальная школа стала одной из лучших в России
В России разработают единые требования к пунктам зарядки электромобилей В данный момент проект согласовывается на внутреннем уровне.
В России разработают единые требования к пунктам зарядки электромобилей
Судебные приставы Самарской области арестовали имущество предпринимателя за неуплату 1,7 миллиона рублей налогов
Судебные приставы Самарской области арестовали имущество предпринимателя за неуплату 1,7 миллиона рублей налогов
Резиденты ОЭЗ «Тольятти» отправили на экспорт 20% продукции
Резиденты ОЭЗ «Тольятти» отправили на экспорт 20% продукции
В Тольятти мужчина похитил из магазина продукты
В Тольятти мужчина похитил из магазина продукты
Сбербанк снизил ставки по продукту «Рефинансирование под залог недвижимости»
Сбербанк снизил ставки по продукту «Рефинансирование под залог недвижимости»
сегодня  Пятница, 25 августа, 12:43
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +20 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 25/08:
USD 59.14
0.01
EUR 69.74
0.18
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В Самарской области пройдет финал летней серии военно-спортивной игры «Зарница»

25 августа 2017 10:51
153
В Самарской области ройдет финал летней серии военно-спортивной игры «Зарница»
Финальные соревнования  пройдут среди учащихся старших классов школ Самары.

27 августа с 11.00 до 16.30 на военном полигоне 15-ой отдельной мотострелковой бригады 2-ой общевойсковой армии Центрального военного округа (Волжский район, пгт Рощинский) пройдет финал летней серии военно-спортивной игры «Зарница».

Военно-спортивная игра проходит по инициативе регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при поддержке Правительства Самарской области и региональных общественных организаций. В этом году - в рамках проведения форума «Армия - 2017». Участники смогут познакомиться с возможностями современного вооружения и военной техники, а также посмотреть военно-тактические учения и  экспозиции.

Финальные соревнования  пройдут среди учащихся старших классов школ г.о. Самары. По одной команде от каждого района. Всего 9 команд, сообщает реготделение "Единой России".

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
25 августа 2017  11:53
Судебные приставы Самарской области арестовали имущество предпринимателя за неуплату 1,7 миллиона рублей налогов
Судебные приставы Самарской области арестовали имущество предпринимателя за неуплату 1,7 миллиона рублей налогов
Арестовано фасовочное оборудование, зерносмеситель и подъемник. Социум
61
25 августа 2017  11:13
Главный объект воздушной обороны Поволжья представит целый арсенал своего вооружения на форуме «Армия-2017» под Самарой
Главный объект воздушной обороны Поволжья представит целый арсенал своего вооружения на форуме «Армия-2017» под Самарой
Открытие форума состоится сегодня, 25 августа. Социум
88
25 августа 2017  10:51
В Самарской области ройдет финал летней серии военно-спортивной игры «Зарница»
В Самарской области пройдет финал летней серии военно-спортивной игры «Зарница»
Финальные соревнования  пройдут среди учащихся старших классов школ Самары. Социум
150
Весь список

Здравоохранение
24 августа 2017  11:20
В Самарской области от клещей пострадали 5153 человека
В Самарской области от клещей пострадали 5153 человека
Из них 1359 детей. Здравоохранение
147
24 августа 2017  10:54
Экспресс-тестирование на ВИЧ пройдет на фестивале конного спорта в Самарской области
Экспресс-тестирование на ВИЧ пройдет на фестивале конного спорта в Самарской области
Всех желающих приглашают проверить своё здоровье. Здравоохранение
177
24 августа 2017  10:41
В травмоцентре Самарской клинической больницы им. Семашко один из самых низких в России показателей летальности
Больница активно использует преимущества автоматизированной системы «Стационар». Здравоохранение
197
Весь список
Новости медицины
24 августа 2017  14:24
Об эффективности EMS-тренировок
 EMS-тренировка представляет собой систему, которая воздействует на мышцы устройством посылающим электрические сигналы через электроды. Новости медицины
44
21 августа 2017  21:42
Бактериологический посев
 Бактериологический посев (он же  бак посев ) – метод исследования естественных жидкостей организма человека (моча, сперма и так далее) на наличие... Новости медицины
112
1 августа 2017  08:20
Как действует сиалис?
  Новости медицины
336
Весь список
Туризм
24 августа 2017  13:52
Туристов в Саратов предложили привлекать квест-открытками
Туристов в Саратов предложили привлекать квест-открытками
Необходимо не только побывать в месте, изображенном на открытке, но и узнать о нем более подробно. Туризм
152
24 августа 2017  13:48
Российские туристы до конца года в Египет не полетят
Российские туристы до конца года в Египет не полетят
Чартерные рейсы в курортные регионы страны пирамид не будут возобновлены. Туризм
164
10 августа 2017  11:39
Самарская область вошла в Национальную программу развития детского туризма «Моя Россия»
Самарская область вошла в Национальную программу развития детского туризма «Моя Россия»
Осталось 2 месяца до старта «Великого Волжского пути». Туризм
384
Весь список
Образование
25 августа 2017  10:17
В Самаре на территории бывшего завода ЗиМ появится школа Планируется, что школа будет введена в эксплуатацию в ближайшие два года.
В Самаре на территории бывшего завода ЗиМ появится школа
Планируется, что школа будет введена в эксплуатацию в ближайшие два года. Образование
435
24 августа 2017  09:59
Самарская журналистка создала рейтинг школ региона
Самарская журналистка создала рейтинг школ региона
Он поможет родителям определиться, куда отвести своего ребенка в первый класс. Образование
215
23 августа 2017  09:51
Самарский политех проводит интерактивное научно-популярное мероприятие -
Самарский политех проводит интерактивное научно-популярное мероприятие - "Парк науки"
Гости праздника смогут познакомиться с работой уникальных технических устройств. Образование
284
Весь список

Культура
25 августа 2017  12:25
В Самаре появилась ещё одна уличная библиотека
В Самаре появилась ещё одна уличная библиотека
Ей могут пользоваться все желающие. Культура
20
25 августа 2017  12:12
Самарская музыкальная школа стала одной из лучших в России
Самарская музыкальная школа стала одной из лучших в России
Это детская музыкальная хоровая школа № 1. Культура
29
24 августа 2017  09:07
Самарцев познакомят с культурой и архитектурой Аргентины
Самарцев познакомят с культурой и архитектурой Аргентины
Мероприятие пройдет в Музее Модерна. Культура
146
Весь список
Мода
17 августа 2017  16:54
Женские сумки Gucci: для тех, кто знает толк в стиле и красоте
 Если нужно приобрести сумочку Gucci, стоит заглянуть в интернет-магазин z077.ru. Здесь каждая модница найдет для себя отличное решение под любой повод. Мода
166
1 августа 2017  18:25
Как расставить акценты в интерьере при помощи модульных картин
 Нейтральные светлые цвета в интерьере создают эффект расширения пространства, визуально наполняют помещение дополнительным объемом.  Мода
155
1 августа 2017  08:23
Выбираем обувь ПУМА: актуальный тренд
 Обувь занимает огромное место в жизни современного человека. В принципе, это не удивительно, каждый понимает, насколько важно правильно комбинировать обувь... Мода
250
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
274
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
452
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
7234
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
1452
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
5696
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1860
Весь список

Фоторепортажи
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
613
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2265
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2061
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
1707
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1870
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
5896
Весь список

Мероприятия
В Самарской области пройдет финал летней серии военно-спортивной игры «Зарница»
На усадьбе А. Толстого состоится праздник яблок: гостей события ждут множество сюрпризов
Самарские автолюбители устроили митинг против штрафов за встречку
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самаре на территории бывшего завода ЗиМ появится школа

444

В связи с ремонтом теплосетей временно ограничат движение по улице Алма-Атинской

295

Строительство новой трамвайной линии в районе стадиона «Самара Арена» завершено на 40%

207
за неделю

Действия Саратовской таможни признаны незаконными

2260

Сборы денег с родителей детей-школьников признаны в Самаре незаконными

1867

В Промышленном районе Самары нашли тело 16-летнего подростка

1812
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда