В Самарской области пройдет финал конкурса "Безопасное колесо - 2017"

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В Самарской области с 11 по 14 мая в спортивно - оздоровительном комплексе «Березка» (поселок Ягодный, Ставропольский район) проводят областной финал детского конкурса–фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2017». В конкурсе примут участие 37 команд – победители районных и городских соревнований. От каждого муниципального района - по одной команде, от г. Самара и Тольятти - по 2 команды. В состав команды войдут 4 человека - 2 мальчика и 2 девочки, в возрасте от 10 до 12 лет. Всего 148 детей.В программе Конкурса:11 мая в 15.00 - состоится торжественное открытие областного финала конкурса-фестиваля «Безопасное колесо».11 мая – 13 мая - пройдут конкурсные испытания: «Основы безопасности жизнедеятельности», «Вождение велосипеда в автогородке», «Фигурное вождение велосипеда», «Теория ПДД», «Знатоки ПДД», Творческий конкурс».14 мая в 11.00 - состоится торжественное закрытие областного Конкурса, где будут определены и награждены победители, сообщает облМВД.