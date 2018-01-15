В Самарской области пройдет фестиваль «Душа баяна»

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Художественным руководителем фестиваля является заслуженный артист Самарской области, депутат Самарской Губернской ДумыФестиваль призван способствовать выявлению, поддержке и продвижению талантливых исполнителей на баяне, аккордеоне и различных видов гармоник, сохранению и развитию традиций исполнительства на музыкальных инструментах.В концертных программах фестиваля примут участие исполнители на баяне, аккордеоне, солисты и творческие коллективы, проживающие на территории Самарской области, по номинациям: Солист; Инструментальный ансамбль; Вокально-инструментальный ансамбль; Творческий номер с использованием тематики баяна, гармони, аккордеона.Концертные программы фестиваля будут проходить в центральных Домах культуры всех 37 муниципальных образований региона и состоять из двух частей: выступление творческих коллективов муниципального образования – участников конкурса и выступления профессиональных исполнителей – Сергея Войтенко, группы Баян Микс.на сцене Самарского академического театра оперы и балета состоится гала-концерт и награждение лауреатов фестиваля, сообщает пресс-служба облправительства.