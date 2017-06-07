В Самарской области пройдет этно-исторический фестиваль, посвященный битве Тимура и Тохтамыша

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18 июня с 11:00 до 19:00 в Красноярском районе Самарской области, рядом с селом Старый Буян состоится масштабный этно-исторический фестиваль.Фестиваль пройдет в памятном месте, где 18 июня 1391 года произошло одно из крупнейших сражений средневековья – битва двух великих полководцев – Тимура и Тохтамыша. Эта трехдневная битва четырехсоттысячной армии решила судьбу Руси, нанеся смертельный удар по Золотой Орде и избавив наших предков от бремени трехсотлетнего ига.Учредителями и организаторами фестиваля являются: администрация муниципального района Красноярский, автономная некоммерческая организация культурного и духовного развития «У-РА», НКО «Вежа», ООО "Ратибор".Фестиваль проводится на территории Красноярского муниципального района Самарской области, с. Ст. Буян, загородная база " Ратибор " и фестивальная площадка рядом. Координаты Фестиваля для навигатора: 53.646116, 50.211071Ожидаемое количество участников и зрителей в этом году: от 2 до 5 тыс. человек. Будут организованы туристические автобусы в 9 и 10 утра с экскурсоводом и памятными сувенирами.Вход свободный.В программе:- Зрелищная реконструкция моментов битвы. Джигитовка.- Ярмарка ремесленников.- Мастер-классы: гончар, кузнец, лозоплетение, войлоковаляние, изготовление гуслей, и др.- Интерактивные площадки, конкурсы для зрителей: стрельба из лука, арбалета, катание на лошадях, пони, воздушном шаре и др.- Музейный шатер: информационные стенды, предметы быта того времени, репродукции картин подходящей тематики).- Концертная программа, показательные выступления на шпагах и брёвнах, фаер- шоу- Национальная кухняИзюминкой Фестиваля станут Военно-исторические игры, состязания «Форт Буян» 2017. Принять участия могут все желающие по предварительной заявке!Информация о фестивале: Vk.com/bitva1391 bitva1391.ru