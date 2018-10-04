В Самарской области пройдет VI Всероссийский литературный фестиваль имени Михаила Анищенко
4 октября 2018 16:20
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Основные события фестиваля пройдут в Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 14А) и в образовательном лагере «Жигули» в поселке Зольное Самарской области (ул. Зеленый берег, 11).
Выдающийся современный российский поэт, прозаик и журналист Михаил Анищенко родился в Самарской области и прожил в нашем крае всю свою жизнь. В память о нем создан Всероссийский литературный фестиваль, инициаторами которого стали министерство культуры Самарской области, Самарская областная организация молодых литераторов при поддержке Самарского отделения Союза писателей России и Самарской областной универсальной научной библиотеки.
За пять лет проект успел стать популярным среди молодых авторов. Каждый год на него поступает порядка 300 заявок из разных регионов России. Фестиваль на живописном берегу Волги в формате живой творческой лаборатории позволяет лучше понять динамику литературного процесса, получить ценные советы от более опытных мастеров литературного слова.
В 2018 году организаторы расширили возрастные границы фестиваля и пригласили к участию поэтов, прозаиков, публицистов, драматургов в возрасте от 18 до 35 лет.
С 5 по 7 октября для участников фестиваля запланированы мастер-классы по литературному и актерскому мастерству, круглый стол «Литературная жизнь в регионах». В память о Михаиле Анищенко состоится литературный вечер гостей, ведущих и участников семинаров. Известный московский поэт и публицист Дмитрий Воденников выступит с лекцией «Сны, которые нам не снятся: тема сна в поэзии 20–21 века». Завершит программу фестиваля литературный ринг участников семинаров.
В роли мастеров в этом году приглашены поэт, прозаик, критик, главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев (Москва); поэт, прозаик, переводчик, телеведущий, заместитель главного редактора журнала «Новая Юность» Глеб Шульпяков (Москва); прозаик, номинант литературной премии «Дебют» Андрей Олех (Самара); прозаик, главный редактор журнала «Русское эхо», председатель Самарского отделения Союза писателей России Александр Громов (Самара); прозаик, председатель Совета молодых литераторов Союза писателей России Андрей Тимофеев (Москва); поэт, руководитель Всероссийского фестиваля поэзии А. Бельмасова Дмитрий Филиппенко (Ленинск-Кузнецкий); поэт, драматург, журналист Юрий Татаренко (Новосибирск); поэт Сергей Бударин (Новокуйбышевск–Москва); поэт, критик Татьяна Шишкина (Самара); доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы и связей с общественностью Самарского государственного университета, телеведущий Михаил Перепелкин (Самара).
По итогам фестиваля выйдет специальный выпуск литературного журнала «Молодежная волна» с лучшими произведениями конкурсантов, передает пресс-служба облправительства.
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