В Самарской области пройдет Патриотический автопробег «Ветеранам глубинки - заботу и внимание»
28 апреля 2017 09:04
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Ветеранам будут вручены подарочные комплекты.
7 - 8 мая 2017 г. по инициативе СРОО «УАЗ Патриот клуб Самара», при участии Самарской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в Самарской области состоится, ставший уже традиционным, VIII Патриотический автопробег «Ветеранам глубинки - заботу и внимание».
Его целью является проявление заботы о ветеранах, которые на фронте и в тылу ковали Победу нашей Родины в Великой Отечественной войне. Участники автопробега посетят труднодоступные уголки Самарской области, чтобы поздравить и оказать посильную помощь героям самой кровопролитной войны в истории нашей страны. Ветеранам будут вручены подарочные комплекты от спонсоров.
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