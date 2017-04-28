В Самарской области пройдет Патриотический автопробег «Ветеранам глубинки - заботу и внимание»

89

Ветеранам будут вручены подарочные комплекты.

7 - 8 мая 2017 г. по инициативе СРОО «УАЗ Патриот клуб Самара», при участии Самарской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в Самарской области состоится, ставший уже традиционным, VIII Патриотический автопробег «Ветеранам глубинки - заботу и внимание».

Его целью является проявление заботы о ветеранах, которые на фронте и в тылу ковали Победу нашей Родины в Великой Отечественной войне. Участники автопробега посетят труднодоступные уголки Самарской области, чтобы поздравить и оказать посильную помощь героям самой кровопролитной войны в истории нашей страны. Ветеранам будут вручены подарочные комплекты от спонсоров.