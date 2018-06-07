В Самарской области пройдет Форум социальных инноваций

Участие в форуме примут более 1300 человек. На форуме в режиме видеоконференцсвязи будет организована работа пяти секций по актуальным направлениям социальной отрасли, из которых 4 секции будут работать в Тольятти и одна – в Самаре. Также в обсуждении различных социальных аспектов смогут принять участие представители всех муниципальных образований региона.Участники форума примут участие в работе секций:1. «Ключевые люди» (секция № 1) – о демографической политике в России, о защите прав ребенка и постинтернатном сопровождении детей-сирот, о социальном портрете замещающего родителя, изучат предложения в региональный план «Десятилетие детства» отвоспитанников центра помощи детям-сиротам «Единство» и др.2. «Доступ есть!» (секция № 2) – обсуждение современных подходов к информационному обеспечению незрячих, проблем социализации молодежи с ментальными нарушениями, об эффективности реабилитационного процесса с помощью ранней диагностики и др.3. «Третий возраст - New look» (секция №3) – О бригадном методе обслуживания пожилых граждан на дому (сиделки), о социально-медицинских инновациях ухода за пожилыми с болезнью Альцгеймера, о современных арт-технологиях в работе с пожилыми, выработкастратегии в интересах пожилых граждан и системе долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами и др.4. «Горящие сердца» (секция №4) - разговор пойдет о развитии добровольческого движения, молодёжного и «серебряного» волонтерства.5. «Технологии будущего» (секция №5) – о развитии и внедрении информационных технологий во все сферы социальной деятельностиФорум проводится в целях привлечения внимания общественности к проблемам социальной защиты населения и повышение престижа службы социальных работников.Решения форума будут учтены при формировании нормативной базы, положены в основу дальнейшей практической деятельности, сообщает пресс-служба облправительства.