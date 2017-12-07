В Самарской области проходят мероприятия, посвящённые Дню Героев Отечества

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Отдать дань памяти ушедшим Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, кавалерам ордена Святого Георгия и ордена Славы пришли первые лица региона и города Самары, ветераны, представители общественных и патриотических организаций, Почётные граждане и, конечно, сами Герои Отчества.«Великие поступки всегда совершались не ради наград или славы, но ради торжества добра и справедливости, ради мирной жизни будущих поколений. Этому нас учат подвиги солдат Великой Отечественной войны и наших современников - ветеранов локальных войн, кадровых военных, работников силовых ведомств, - заявил в официальном поздравлении глава региона. - Обращаясь к вам, героям дня сегодняшнего, выражаю сердечную благодарность за все, что вы сделали для Самарской области и всей России. Своими деяниями вы приумножаете силу и славу нашей Родины. Не сомневаюсь, что молодежь, вдохновленная вашим примером, достойно продолжит заложенные вами героические традиции».После церемонии возложения в здании Правительства Самарской области Дмитрий Азаров провел торжественный прием в честь Героев Отечества.Чествование продолжится и на окружном уровне, уже завтра делегаты от Самарской области встретятся с полномочным представителем Президента РФ в ПФО Михаилом Бабичем. В торжествах примут участие Герои Отечества из всех 14 регионов округа.Сегодня на территории региона проживают 2 Героя Светского Союза, 1 Полный кавалер Ордена Славы, 5 Героев Российской Федерации, 29 Героев Социалистического труда, 6 полных кавалеров Ордена Трудовой Славы, сообщает пресс-служба облправительства.Фото: samara.ru