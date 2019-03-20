В Самарской области проходит смотр-конкурс профессионального мастерства учащихся ДМШ, ДШИ «START*PROFI*ART»

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19 марта смотр-конкурс проходил в Школе искусств им. М.А. Балакирева г.о. Тольятти, 20 марта — в Детской школе искусств г.о. Сызрань.21 марта в 10.00 смотр-конкурс пройдет в Детской музыкальной школе №19 г.о. Самара (ул. Мориса Тореза, 115).Организатор — Агентство социокультурных технологий.Цель смотра-конкурса — выявление и поддержка одаренных детей в области музыкального исполнительства, обеспечение условий для их творческого развития и профессионального становления и формирование критериев оценки выпускников ДМШ, ДШИ по исполнительским специальностям предпрофессиональных образовательных программ в области музыкального искусства.В состав жюри вошли ведущие специалисты в области образования: Ирина Кондольская — директор Самарского музыкального училища им. Д.Г. Шаталова, лауреат Губернской премии в области культуры и искусств, председатель жюри; Татьяна Алмаева — директор Сызранского колледжа искусств и культуры им. О.Н. Носцовой», член жюри; Евгений Афанасьев — председатель предметно-цикловой комиссии «Народные инструменты» Самарского музыкального училища им. Д.Г. Шаталова, заслуженный работник культуры России, член жюри; Михаил Куликов — председатель предметно-цикловой комиссии «Оркестровые инструменты» Самарского музыкального училища им. Д.Г. Шаталова, лауреат Губернской премии в области культуры и искусств, художественный руководитель и член жюри.Участие в мероприятии примут более 150 человек, передает пресс-служба облправительства.