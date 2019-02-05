В Самарской области проходит профилактическая операция «Снегоход»

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На 03.02.19 в ходе совместных рейдовых мероприятий проверено 454 ед. внедорожных мотосредств, 5 - поставлено на спецстоянку, 196 физлиц привлечено к административной ответственности.Профилактические мероприятия продлятся до 17 февраля. В грядущие выходные к работе специалистов данных ведомств присоединятся и сотрудники ГИМС. Рейды пройдут с использованием с использованием судна на воздушной подушке, передает пресс-служба облправительства.