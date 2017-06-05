В Самарской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Гражданин - Оружие»

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В мероприятии принимают участие сотрудники территориальных подразделений лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии и участковые уполномоченные полиции территориальных органов внутренних дел Самарской области.В ходе мероприятия пройдут внеплановые проверки условий хранения оружия у граждан, а так же владельцев оружия, попадающих в группу риска, по которым есть информация о систематическом нарушении правопорядка или употреблении алкоголя, а так же выявление в ходе осуществления проверок предметов, не относящихся к категории гражданского оружия и боеприпасов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото bytrf.ru