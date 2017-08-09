В Самарской области проходит межведомственная профилактическая операция «Подросток - 2017»

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За одну неделю проведения операции сотрудниками ПДН УМВД России по г. Тольятти проверены более 429 семей, состоящих на профилактическом учете в полиции. За это же время были выявлены и поставлены на учет 84 родителя, употребляющие спиртные напитки и ненадлежащим образом исполняющие обязанности по воспитанию и содержанию своих детей. Кроме этого, полицейскими на профилактический учет поставлено 142 подростка. К административной ответственности привлечено 82 несовершеннолетних. Из числа состоящих на учете в летний период 24 подростков были временно трудоустроены, 29 выезжали в оздоровительные лагеря, 71 занимались в различных кружках и секциях, 2 постоянно работали, сообщает облМВД.За время проведения мероприятия полицейскими совместно с представителями Общественного совета при УМВД России по г. Тольятти в 74 образовательных учреждениях города проведены профилактические беседы о вреде употребления спиртных напитков, наркотических веществ, курения, необходимости соблюдения Правил дорожного движения. Кроме того, сотрудниками ОДН УМВД России по г. Тольятти было проведено 45 рейдов по выявлению продавцов, реализующих алкогольные напитки подросткам. Было составлено 32 протоколов и 4 уголовных дела.В ночной период времени выявлено 23 несовершеннолетних после 23.00 ч. Межведомственная профилактическая операция «Подросток» продлится до 31 августа.