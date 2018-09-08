В Самарской области проходит международный саммит инвесторов ранних стадий VOLGA ANGELS.
8 сентября 2018 22:00
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VOLGA ANGELS – крупнейшая встреча бизнес-ангелов, посевных фондов, акселераторов и других участников рынка ранних стадий. Ведущие игроки венчурного рынка обсудят главные вопросы и тренды отрасли, а дебютанты — получат практические навыки инвестирования на ранних стадиях и возможность соинвестировать с профессионалами.
Мероприятие проходит при поддержке Правительства Самарской области. Программный партнер — Национальная ассоциация бизнес-ангелов.
Оператор – YellowRockets.
Организатор саммита – Фонд содействия развитию венчурных инвестиций Самарской области.
Двухдневная рабочая программа объединит более 250 участников: частных инвесторов, представителей венчурных фондов, крупных корпораций, институтов развития и органов власти из России, Европы и США.
В рамках программы пройдут пленарные дискуссионные панели и круглые столы с участием российских и международных инвесторов и экспертов.
Саммит VOLGA ANGELS включен в реестр официальных мероприятий Европейской ассоциации бизнес-ангелов (EBAN).
Работа на саммите будет вестись по трем основным темам:
На треке Venture участники обсудят насущные вопросы рынка инвестиций: стратегии инвестиций на ранних стадиях, подбор момента для продажи портфельной компании, государственные и квази-государственные инвестиции.
Трек Blockchain будет посвящен вопросам влияния технологии на рынок инвестиций, новым возможностям для коллективного инвестирования в стартапы и новым инструментам краудфандинга (ICO).
Специальный интенсив по инвестициям на ранних стадиях «Академия инвестиций» будет полезен начинающим бизнес-ангелам. Главная задача – дать начинающим игрокам инструменты для поиска и оценки стартапов, структурирования сделок и работе с портфельными компаниями, передает economy.samregion.ru.
"Руководители крупнейших мировых венчурных фондов, инвесторы из 20 стран мира, 250 инновационных стартапов - и все это в Самаре, на саммите Volga Angels - единственной в России площадке под эгидой Европейской ассоциации венчурных предпринимателей. Это наш новый шаг к лидерству!", - отметил врио первого заместителя председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
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Комментарии
Социум
8 сентября 2018 22:40
Социум
78
8 сентября 2018 22:00
VOLGA ANGELS – крупнейшая встреча бизнес-ангелов, посевных фондов, акселераторов и других участников рынка ранних стадий. Социум
107
8 сентября 2018 20:48
Социум
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