В Самарской области проходит акция «Россия – Крым: вместе навсегда!»

41

В преддверии одной из самых молодых, но важных для истории нашей страны даты 18 марта – Дня воссоединения Республики Крым и Севастополя к Российской Федерации, молодёжные организации Самарской области выступили с инициативой о проведении на территории Самарской области молодежной акции «Россия – Крым: вместе навсегда!».Празднование делится на два этапа. Так, с 15 февраля по 18 марта на территории губернии в рамках акции пройдет конкурс студенческих танцевальных коллективов:- предварительно отборочный тур состоится с 15.02.2017 по 15.03.2017;- отборочный тур пройдет 18.03.2017 на площади имени В.В. Куйбышева г.о. Самары.К участию в конкурсе приглашаются хореографические коллективы, созданные на базе образовательных организаций Самарской области. Конкурс проводится по направлению «современный танец». По условиям численность коллектива не должна превышать 7 человек. На итоговое выступление каждой команде будет отведено 3 минуты.Заявки на участие принимаются с 15 по 22 февраля на адрес электронной почты mysin@smrgaki.ru. Учредителями Конкурса являются молодежные организации региона при поддержке администрации губернатора Самарской области. Организатором выступает Самарский институт культуры. Подробные условия проведения конкурса читайте в Приложении.По итогам предварительного отборочного тура челны жюри отберут сильнейшие коллективы. Победителя определят в День воссоединения Республики Крым и Севастополя с Российской Федерацией – 18 марта – на пл. Куйбышева.Итогом акции станет исполнение всеми участниками акции Севастопольского вальса.