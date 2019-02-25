В Самарской области проходит акция «Отцовский патруль»

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Стартовала акция серией мероприятий на мини-футбольной площадке УСЦ «Чайка», где прошли соревнования среди семейных команд, представляющих девять внутригородских районов г.о. Самара и г.о. Новокуйбышевск. Тридцать семейных команд (папа, мама и ребёнок) выполняли нормативы комплекса ГТО, а также приняли участие в увлекательной семейной эстафете с элементами Всероссийского комплекса. По итогам акции победители получили грамоты и призы. Мероприятие было организовано Советом отцов городского округа Самара и министерством спорта Самарской области при поддержке Уполномоченного по правам ребёнка в Самарской области.Следующим этапом акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы» стали соревнования между семейными командами, состоявшиеся 16 февраля 2019 года на базе спортивно-оздоровительного туристического центра «Олимп» г.о. Самара, где папы вместе с детьми приняли участие в эстафете «Полоса препятствий ГТО» и соревнованиях «Самый спортивный папа». Победители также были отмечены памятными призами.С 19 по 20 февраля 2019 года при поддержке Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка А.Ю.Кузнецовой в г.Екатеринбурге состоялся первый Всероссийский форум отцов по теме: «Роль отца в современной семье: государственная политика и новые перспективы».В состав делегации Самарской области для участия в форуме вошли:– Козлова Татьяна Владимировна – уполномоченный по правам ребёнка в Самарской области;– Чернышев Александр Павлович – депутат Думы городского округа Самара от Промышленного внутригородского района городского округа Самара, заместитель председателя Совета по инклюзии при Думе городского округа Самара, председатель благотворительного фонда помощи детям-инвалидам «Солнечный круг», председатель Совета отцов городского округа Самара, отец троих детей;– Лукин Сергей Николаевич – член правления НКО «Ассоциация предпринимателей г.о. Новокуйбышевск Самарской области», координатор Федерального проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – «Крепкая семья» на территории г.о. Новокуйбышевск Самарской области, отец двух дочерей.Примечательно, что в Самарской области министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области при активном участии социально-ориентированных общественных организаций (до 2017 года – Благотворительный фонд «Виктория», 2018 год – благотворительный фонд «Радость») с 2007 года проводится областной праздник «Отец. Отчество. Отечество». Традиционно в рамках данного праздника лучшим отцам Самарской области вручается Знак общественного признания «Во славу отцовства». За двенадцать лет данным Знаком общественного признания удостоено 422 отца со всей Самарской области.Определение лауреатов для награждения данной общественной наградой осуществляет Экспертный совет, в состав которого входят представители Минсоцдемографии Самарской области, уполномоченный по правам ребёнка Самарской области и представители общественных организаций Самарской области.Принимая во внимание социальную значимость повышения престижа отцовства, в 2017 году Самарской Губернской Думой принят Закон Самарской области «Об установлении праздничного дня Самарской области – Дня отца», в соответствии с которым в первую субботу ноября официально празднуется День Отца.Всероссийская акция «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы», в ходе которой будут реализованы ещё несколько значимых мероприятий, проходит до 10 марта 2019 года на всей территории Самарской области, передает пресс-служба облправительства.