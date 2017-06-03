В Самарской области продолжаются дожди, местами грозы, возможен град

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Как сообщает ЦУКС Самары, по информации Приволжского УГМС, 4 июня в Самарской области ожидается облачность с прояснениями, ночью в большинстве районов и днем местами кратковременный дождь, местами гроза, слабый град. Ветер северо-западный, западный 7-12 м/с, при грозе порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2,+7°С, днём +12,+17°С. В Самаре ночью +4, +6°С, днём +13, +15°С.Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает гражданам о правилах поведения во время сильного ветра: в случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. Старайтесь держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания.В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призываетводителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.Фото pixabay.com