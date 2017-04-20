В Самарской области продолжается профориентационная акция «Апрельские встречи»

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Так, 19 апреля двери для будущих абитуриентов распахнул Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна. Гостиничный сервис, туризм, прикладная эстетика, технология швейных изделий, парикмахерское искусство - выбор направлений для получения профессионального образования очень широк. Примечательно, что в этом году к уже традиционным для колледжа специальностям добавились такие, как «Сервис домашнего и коммунального хозяйства» и «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома». Очевидно, что обеспечить качественный скачек в развитии жилищно-коммунальных услуг, возможно только при наличии квалифицированных специалистов.15 апреля День открытых дверей состоялся в Самарском торгово-экономическом колледже. В настоящий момент в колледже обучается более 1000 человек и порядка 350 ежегодно пополняют ряды его студентов, причем по отдельным специальностям конкурс доходит до 3-4 человек на место. И всё потому, что кассиры и бармены, бухгалтеры и товароведы с дипломом колледжа востребованы как в государственном секторе, так и в частных компаниях. А с этого года колледж по запросам работодателей начнет подготовку еще по двум направлениям: «Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании» и «Технология мяса и мясных продуктов».18 апреля старшеклассников ждали в Самарском техникуме кулинарного искусства. Участники Дня открытых дверей, а среди них были не только школьники, но и их родители, бабушки и учителя, смогли задать вопросы об особенностях поступления и дальнейшего обучения в техникуме, а также поучаствовать в мастер-классах. Карвинг, работа с тестом, секреты японской кухни – всё это подвластно нынешним студентам.Среди участников мастер-классов были третьекурсники Илья Ивановский и Андрей Чернов. На днях они вернулись из Италии. Там в течение недельной стажировки 6 человек из делегации Самарского техникума кулинарного искусства прослушали лекции кризис-менеджера по управлению рестораном и гостиницей, а также прошли мастер-классы по приготовлению различных видов пасты и классического соуса песто.Как признаются участники стажировки, незабываемое впечатление осталось от посещения кулинарной школы Casa Artusi. Считается, что Пеллегрино Артузи совершил итальянскую гастрономическую революцию. Он не был кулинаром, но стал автором самой издаваемой в Италии поваренной книги. Конечно, не каждый студент получает право на зарубежные стажировки, но мастер-классы от признанных мировых мастеров в поварском и кондитерском деле в стенах самарского техникума давно стали обязательной частью учебного процесса.