В Самарской области продолжается операция «Оружие»

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Постановлением Правительства Самарской области «О денежном вознаграждении за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» на территории региона предусмотрено проведение мероприятий, направленных на добровольную сдачу гражданами в органы внутренних дел незаконно хранящегося оружия и боеприпасов на возмездной основе. На сегодняшний день проведение указанных мероприятий является одним из способов предупреждения вооруженной преступности.После приема у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств Главное управление МВД России по Самарской области организует работу по предоставлению достоверной информации, подтверждающей факт добровольной сдачи гражданином незаконно хранящегося оружия и боеприпасов, в Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Самарской области с целью ее анализа, обобщения и формирования реестра заключений, сообщает облМВД.