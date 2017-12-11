В Самарской области продолжается акция по оказанию правовой помощи детям
11 декабря 2017 12:22
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В Чапаевске сотрудники полиции и представители Общественного совета при Отделе продолжают проводить мероприятия по оказанию правовой помощи детям. Очередная встреча состоялась с учащимися школы-интерната №1.
Школьники активно участвовали в обсуждении, задавали интересующие вопросы и получали компетентные ответы.
Подобное мероприятие прошло и в школе Богатовского района и Борского района. Подросткам рассказали о запрете нахождения несовершеннолетних в ночное время на улице без сопровождения родителей или законных представителей.
Акция по оказанию правовой помощи детям продолжается, сообщает облМВД.
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