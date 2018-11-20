В Самарской области продолжается акция "Сообщи, где торгуют смертью"

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Участие в ней приняли начальник ОГИБДД ОМВД России по Волжскому району майор полиции Дмитрий Баландов, а также сотрудники Госавтоинспекции - инспекторы ДПС старшие лейтенанты полиции Александр Шайхутдинов и Сергей Шматков.Представители правопорядка останавливали проезжающие по центральной улице машины, однако вместо проверки документов и выписки штрафов за нарушение ПДД автолюбители получали из рук сотрудников специально подготовленные листовки с содержащийся в них подробной информацией об акции.Помочь правоохранителям привлечь население к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, а также к проблеме наркомании среди молодежи пришла заслуженный мастер спорта России по спортивной гимнастике, кандидат в мастера спорта по прыжкам на батуте и спортивной акробатике Екатерина Костылева."Я сама проживаю на территории Южного города и воспитываю шестилетнего сына, поэтому для меня очень важно принять участие в данной акции. Сейчас, когда люди, торгующие "смертью", используют для распространения всевозможные ресурсы, в том числе интернет, почту и даже граффити, вести борьбу просто необходимо. К тому же, Южный город - это город молодых семей и подрастающего поколения. Думаю, вывод очевиден, такие акции нужны, и как можно больше! Спасибо тем, кто их организуют и всем, кто проводит. Ваша работа очень важна," - поделилась своим мнением спортсменка.Сообщить о фактах распространения наркотических средств и психотропных веществ можно:- в Главное управление МВД России по Самарской области 8(846) 278-22-22 и в дежурные части территориальных органов внутренних дел - 020 (102 – с мобильных телефонов федеральных операторов сотовой связи);- на «Прямую телефонную линию» с руководством Управления по контролю за оборотом наркотиков: (846) 278-08-03 (каждый понедельник с 15:00 до 18:00);- на официальный интернет-сайт https://63.мвд.рф через сервис «Прием обращений»;- на телефон регионального соцпсихологического центра Министерства образования и науки Самарской области– 8(846) 931-55-08 (будни с 09:00 до 18:00);- на Общероссийский «детский телефон доверия» 8-800-2000-12 (со стационарных или мобильных телефонов дети, подростки и их родители анонимно и бесплатно могут получить экстренную психологическую помощь);- на «Горячую линию» Прокуратуры Самарской области 8 (846) 333-54-28 (круглосуточно), передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области