В Самарской области продолжается акция "Полицейский Дед Мороз"

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В преддверии Нового года сотрудники Красноярской Госавтоинспекции и представители Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области организовали для воспитанников специальной коррекционной школы-интерната села Старый Буян праздничное мероприятие.Полицейские и общественники - частые гости у ребят из подшефного учреждения, традиционно они поздравляют учащихся школы –интерната с одним из самых добрых и волшебных праздников – Новым годом.Начальник Красноярского отделения ГИБДД майор полиции Владимир Венчаков, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения капитан полиции Виктория Ларионова и представители Общественного совета при областном главке Ривгат Хузин и Юрий Демкин подарили детям книги, сладкие подарки, но, самое главное, они подарили ребятам массу положительных эмоций. Ведь для детей с ограниченными возможностями здоровья очень ценно заботливое отношение и чуткое внимание к ним.В этот день вместе с полицейскими и общественниками в гости к ребятам пришли Дед Мороз и Снегурочка. Сколько восторга и восхищения вызвали у детей веселые конкурсы, интересные фокусы и викторины от сказочных персонажей.Директор образовательного учреждения Ольга Галкина поблагодарила сотрудников органов внутренних дел и общественников за многолетнее сотрудничество и организацию интересных мероприятий и вручила гостям поделки, сделанные школьниками.Воспитанников Красноярского центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Доверие», где находится 40 детей с ограниченными возможностями здоровья, в рамках акции "Полицейский Деде Мороз" пришли поздравить заместитель начальника Отдела МВД России по Красноярскому району подполковник внутренней службы Алексей Васильев и представители Общественного совета.Подполковник внутренней службы, обращаясь к собравшимся, пожелал им здоровья, благополучия, новых побед и успехов в грядущем 2018 году. Не забыли стражи порядка напомнить детям и взрослым о соблюдении правил безопасности дома, на улице и в общественных местах, особое внимание обратили на осторожное обращение с пиротехникой.Сотрудники полиции и общественники вручили малышам сладкие подарки, а ребята подготовили для друзей в погонах яркую концертную программу: прочитали стихотворения, исполнили несколько песен и, конечно же, собрали всех присутствующих в большой праздничный хоровод.