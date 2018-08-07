В Самарской области предлагают строить новые индустриальные парки
7 августа 2018 20:53
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На площадке "Институты инвестиционного развития: новые вызовы - новые стратегии. Ставка на конкурентоспособность" эксперты рассказали о перспективах инвестиционного развития региона, передает Волга Ньюс.
В работе секции участвовали представители крупных производственных предприятий, региональных и федеральных институтов инвестиционного развития, банковских и кредитных организаций, ведущих высших учебных заведений РФ, правительства Самарской области и общественности.
Напомним, президент России Владимир Путин в своем майском послании одним из ориентиров в сфере экономики назвал увеличение к 2025 году валового внутреннего продукта страны в 1,5 раза на душу населения, а руководитель Самарской области Дмитрий Азаров в апрельском послании поставил задачу добиться прорыва в развитии региональной экономики и войти в десятку регионов-лидеров. Сделать это можно в том числе за счет технологического и инвестиционного прорыва, считают участники секции.
По итогам 2017 года Самарская область уже показала хороший результат. В Национальном рейтинге инвестиционного климата регион поднялся с 65 на 48 место. На территории Самарской области построены и развиваются особая экономическая зона "Тольятти" (пул резидентов - 21 компания), технопарк "Жигулевская долина" (184 резидента), государственные индустриальные парки "Преображенка" и "Чапаевск".
Такие моногорода региона, как Чапаевск и Тольятти, становятся территориями опережающего развития с льготами для новых производств, туда уже выгодно заходить инвесторам. В перспективе в области может быть создано несколько десятков тысяч новых рабочих мест, а к реализации в регионе заявлено 120 инвестпроектов на общую сумму в 1,2 трлн рублей.
По мнению гендиректора АО "ПромПарки" Сергея Евсеева, другие территории губернии необходимо развивать так же комплексно, как Тольятти и Чапаевск. "Индустриальные парки нужно создавать и в остальных муниципалитетах, например, в Сызрани и Похвистнево", - сказал спикер.
Эффективным механизмом развития экономики региона эксперты сессии назвали проектное финансирование.
"Интересы государства и бизнеса в нашей стране сегодня совпадают, они движутся в одном направлении, - отметил заместитель председателя Поволжского банка ПАО "Сбербанк" Сергей Тютин. - Однако часто региональный или муниципальный бюджеты не имеют достаточно средств для строительства необходимого количества социальных объектов и не могут позволить себе лишнего кредита на эти цели".
Сергей Тютин предложил банкам развивать механизм кредитования государственно-частных проектов. Например, выдавать займы с возможностью их погашения за счет выручки от реализации проектов. В качестве примера спикер привел концессионные соглашения, когда в счет погашения кредитов направляются средства по договору концессии. Сбербанк уже профинансировал 37 таких проектов. На таких условиях даже при условии ограниченного финансирования любой муниципалитет или убыточное предприятие может позволить себе кредит.
Об эффективности государственно-частного партнерства высказался и заместитель гендиректора ООО "ФАРМ СКД" Артем Литвишков. "Государству постоянно нужно строить какие-то социальные объекты: школы, поликлиники, детсады и т.д. Но размер бюджета не всегда позволяет это делать. Государственно-частное партнерство дает возможность строить все необходимое здесь и сейчас", - отметил спикер.
По словам Артема Литвишкова, именно"ФАРМ СКД" заключило первое концессионное соглашение в самарской медицине 21 века, благодаря чему при больнице им. В.Д.Середавина был построен и открыт современный нефрологический центр. Однако, по мнению спикера, механизмы взаимодействия государства и бизнеса следует совершенствовать.
"Почти всегда в спорных моментах уполномоченные органы принимают решение в пользу государства. В то же время все риски по концессионным проектам в основном берет на себя бизнес", - подчеркнул Артем Литвишков, указав на необходимость уравнять все стороны концессии в правах и обязанностях.
Также зам гендиректора "ФАРМ СКД" указал на то, что при строительстве нефрологического центра у компании возникли сложности с получением всей необходимой разрешительной документации - этот процесс растянулся на месяцы. По мнению экспертов сессии, в Самарской области нужно создать структуру, которая будет работать с инвесторами и возьмет на себя все бюрократические вопросы.
По итогам работы секции ее участники сформировали три предложения в стратегию развития Самарской области. Во-первых, создать некий центр управления, который будет определять стратегию пространственного развития - на какой территории эффективнее открывать то или иное производство инвестору. Во-вторых, проработать механизм взаимодействия государства и бизнеса. В-третьих, создать центр, который будет информировать бизнес о деятельности и программах институтов инвестиционного развития, например, о предложениях того или иного банка о выгодных кредитах под новое производство. Сегодня в стране работает более 40 таких институтов (например, Фонд развития промышленности, о работе которого знают немногие).
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