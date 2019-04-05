В Самарской области появятся модельные библиотеки и виртуальные концертные залы
5 апреля 2019 14:02
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Дополнительные возможности
- На решение каких задач направлен национальный проект «Культура»?
- Национальный проект «Культура» состоит из трех больших федеральных проектов: «Культурная среда», направленный на совершенствование инфраструктуры, проект «Творческие люди», рассчитанный на поддержку творческих инициатив граждан и некоммерческих организаций, и проект «Цифровая культура», направленный на популяризацию цифровых ресурсов в сфере культуры, их модернизацию, а также продолжение такого важного процесса, как оцифровка книжных памятников. На весь нацпроект «Культура» за все годы его реализации (2019 - 2024 годы) запланировано в целом по стране 113,5 миллиарда рублей. Причем 109,7 млрд – из федерального бюджета, все остальное - из бюджетов региональных. У Самарской области установлена минимальная доля софинансирования, в объеме 14 процентов от всех средств, которые нам выделит федеральный бюджет.
- Уже состоялось заседание рабочей группы Госсовета по культуре, каковы результаты?
- В этом году созданы рабочие группы по многим направлениям национального проекта, и рабочую группу Госсовета по направлению «Культура» возглавил губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров. Это большая ответственность и дополнительные возможности. Мы понимаем, что руководитель, который отвечает за координацию реализации нацпроекта всей страны, просто не может не сделать все зависящее от него, чтобы в нашем регионе национальный проект реализовывался наиболее активно и успешно.
- Известна ли сейчас сумма, которая будет выделена Самарской области на реализацию проектов?
- Назвать финансирование по региону пока не представляется возможным, поскольку большинство мероприятий проводится на конкурсной основе. И только после того, как подведут итоги конкурсов, мы узнаем, на какие объекты и в каком объеме Самарская область получит федеральные средства. Но уже есть первые результаты. Так, в этом году впервые за счет федерального бюджета мы получаем пять автоклубов. Что такое автоклуб? Это многофункциональный передвижной культурный центр. По сути – передвижная сцена с полным набором световой и звуковой аппаратуры, которая позволит проводить концертные мероприятия в районных центрах и селах, где нет собственных домов культуры или они находятся на ремонте. Этот проект ранее реализовывался в некоторых областях. Самарский регион впервые получает такие автоклубы благодаря национальному проекту. Они уже распределены по районам. Автоклубы получают Волжский, Сызранский, Сергиевский, Алексеевский и Похвистневский районы. По условиям соглашения автоклубы должны выезжать в сельские территории не менее трех раз в неделю с различными концертными программами.
Новые инструменты
- Какие еще заявки Самарской области удовлетворены?
- В этом году наши музыкальные школы и училища получают 55 новых инструментов – пианино отечественного производства. Это происходит в рамках соглашения между Минпромторгом России и Министерством культуры РФ. В самарских школах искусств работают высокопрофессиональные, талантливые преподаватели, но что касается музыкальных инструментов, к сожалению, они давно не обновлялись. В этом году федеральное министерство нам оказывает в этом помощь. И это большое подспорье.
Кроме того, есть конкурсы, связанные с такими новыми формами, как модельные библиотеки. Могу сказать, что уже по итогам конкурса Самарская область может рассчитывать на создание 9 модельных библиотек.
- Что такое модельная библиотека?
- Это абсолютно новое библиотечное пространство, оснащенное компьютерной техникой, широкополосным Интернетом, формирующее совершенно иное отношение к библиотеке, не только как к месту, где выдают книги, но как к культурному центру, где проходят просветительные мероприятия и конференции. Модельная библиотека предполагает использование всех электронных библиотечных ресурсов, а сегодня это очень востребованная тема. Мы подавали заявку на 10 модельных библиотек, девять из них прошли по конкурсу.
Кроме того, были поданы заявки на 6 виртуальных концертных залов для малых городов Самарской области. Четыре заявки удовлетворены — это итоги буквально конца прошлой недели. И это тоже неплохой результат, свидетельствующий о том, что заявки подготовлены качественно.
Вообще надо сказать, что такого количества федеральных ресурсов в регионы не приходило никогда.
Посещаемость и цифровые ресурсы
- По разным направлениям существуют разные сроки заявок?
- Национальный проект только запускается. Формируются условия конкурса, доводятся до регионов, собираются заявки. Но я думаю, что до конца апреля мы будем точно знать результаты по всем заявкам.
Мы подали достаточно большое количество заявок на участие в федеральном проекте «Культурная среда», направленном на совершенствование инфраструктуры. Крупнейшие объекты, на которые мы рассчитываем получить средства из федерального бюджета, это, во-первых, третий пусковой комплекс театра «СамАрт». На завершение театрального комплекса необходимо более 600 миллионов рублей, и мы надеемся, что порядка 300 миллионов будет выделено из федерального бюджета. Но пока конкурс не завершен. Точная цифра появится после объявления результатов. Второй крупный объект - это историко-краеведческий музей имени Алабина, требующий капитального ремонта. Здесь стоимость порядка 500 миллионов рублей. Мы полагаем, что нас поддержат и около 400 миллионов мы получим из федерального бюджета. Но когда речь идет о таких крупных объектах, мы понимаем, что за один год их завершить невозможно.
- А какие планы и задачи национальный проект ставит перед учреждениями культуры?
- Для всех регионов существуют два главных показателя, которые должны быть выполнены к 2024 году. Первый - это увеличение посещаемости всех учреждений культуры на 15 процентов. Может быть, цифра звучит не так громко, не так красиво, но могу сказать, что за предыдущие шесть лет благодаря очень активной работе нам удалось поднять посещаемость на 20 процентов. И по многим учреждениям культуры мы достигли, что называется, «потолка». В частности, по государственным театрам. Тем не менее мы понимаем, что задача поставлена непростая и реализация будет идти поэтапно. 2019 год - стартовый, и учреждениям культуры предоставляют возможность хорошо подготовиться. Что касается путей к достижению показателя, то это, конечно, улучшение качества работы учреждений культуры и их материально-технической базы. Это расширение сценических площадок, создание новых музеев, формирование современного подхода к библиотекам.
И вторая задача, более амбициозная – это увеличение обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в пять раз. В первую очередь речь идет об обращении к федеральным цифровым ресурсам, таким как «Культура.РФ». К тому же сейчас все более популярными становятся виртуальные концертные залы. В Самаре подобный зал создан пока только на базе Самарской филармонии.
Но основная цель национального проекта – не только в создании и реконструкции объектов. Главная задача состоит в том, чтобы поддержать творческую активность горожан и помочь деятелям культуры в реализации их идей и замыслов.
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