В Самарской области появился новый лотерейный миллионер
23 августа 2017 18:43
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Билет стоимостью всего 100 рублей принес неизвестному пока счастливчику крупный выигрыш в размере 3 000 000 рублей. Судьбоносный 103-й тираж «6 из 36» пришелся на 20 августа.
Согласно статистике государственных лотерей, нынешний победитель уже 8-й миллионер в Самарской области за 2017 год.
Напомним, что совсем недавно удача улыбнулась молодой семье из Тольятти. В конце июля супруги выиграли квартиру, став победителями 244-го тиража «Жилищной лотереи».
Самым крупным выигрышем в данном регионе по-прежнему остается суперприз 2195-го тиража «Гослото «5 из 36» — 18 507 390 рублей. Тираж состоялся 3 декабря 2014 года, сообщает пресс-служба АО «ТД «Столото».
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