В Самарской области полиция ищет водителя мототранспорта, скрывшегося с места ДТП

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20 августа примерно в 18-00 неустановленный водитель, управляя неустановленным мототранспортом (предположительно, скутером), двигаясь в поселке Суходол со стороны автодороги «Урал-Сергиевск-Челно-Вершины» в направлении ул. Молодогвардейская, на ул. Школьная напротив д. 35А (магазин «Грош») совершил наезд на пешехода - местную жительницу 1978 года рождения, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.По предварительным данным сотрудников ГИБДД, водитель скутера примерно 30-40 лет, был одет в шлем, темный спортивный костюм. После ДТП он предложил довезти до дома пострадавшую, но она отказалась. Впоследствии, почувствовав ухудшение самочувствия, женщина обратилась за помощью к медикам.Полиция призывает водителя мототранспорта, свидетелей или очевидцев произошедшего в срочном порядке обратиться по телефону 8(84655)2-14-41 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области