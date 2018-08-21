В Самарской области полиция ищет водителя мототранспорта, скрывшегося с места ДТП
21 августа 2018 16:44
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По предварительным данным сотрудников ГИБДД, водитель скутера примерно 30-40 лет, был одет в шлем, темный спортивный костюм. После ДТП он предложил довезти до дома пострадавшую, но она отказалась. Впоследствии, почувствовав ухудшение самочувствия, женщина обратилась за помощью к медикам.
Полиция призывает водителя мототранспорта, свидетелей или очевидцев произошедшего в срочном порядке обратиться по телефону 8(84655)2-14-41 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
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