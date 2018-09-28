В Самарской области полицейские задержали самарца за серию краж сотовых телефонов
28 сентября 2018 15:26
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В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции получили информацию о том, что в сентябре текущего года на территории поселка Рощинский были совершены противоправные действия в отношении троих граждан.
При проверке данная информация подтвердилась. Выяснилось, что у мужчин 1991, 1996 и 1997 годов рождения неизвестный злоумышленник открыто похитил сотовые телефоны. Со слов потерпевших полицейские установили приметы злоумышленника – во всех эпизодах они совпадали, и данные о похищенном имуществе.
В ходе оперативных мероприятий у правоохранителей появилась информация о том, что к серии грабежей может быть причастен ранее судимый 32-летний житель Самары. Стражи правопорядка установили местонахождение подозреваемого и задержали злоумышленника на территории Самарской области.
В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемый арестован. Сотрудники полиции проверяют мужчину на причастность к аналогичным противоправным деяниям, передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области
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