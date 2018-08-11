В Самарской области полицейские разыскивают несовершеннолетнего

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Сотрудники органов внутренних дел продолжают проверять места, где ребенок может находиться. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних работают с семьей разыскиваемого, опрашивают знакомых, отрабатывают места возможного его появления.Ориентировки с фотографией мальчика распространены среди личного состава сотрудников полиции, Росгвардии Самарской области и соседних регионов.Приметы мальчика: на вид 11-12 лет, рост 150-155 см., худощавого телосложения, глаза карие, волосы каштановые средней длины.Особая примета: на коленке родимое пятно диаметром 1 см.Был одет: олимпийка черного цвета с капюшоном, джинсы голубые, кроссовки бело-зеленые со шнурками зеленого цвета.При себе имеет рюкзак черного цвета.Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просьба сообщить по телефонам: 8(846) 93-48-62, 8-999-701-13-89, 8(846) 93-49-07 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.