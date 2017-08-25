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В Самарской области полицейские провели акцию «Трасса без ДТП»Проведение данного мероприятия было обусловлено увеличением числа погибших в ДТП на автодорогах. Основными причинами «трассовых» ДТП являются: выезд на полосу встречного движения, несоблюдение скоростного режима, нарушение правил обгона и сон за рулем.Для предотвращения сна за рулем представители Самарского клуба такси вручали автомобилистам часы-будильники, а футболисты «Крыльев Советов» футбольные мячи с надписью «Не играйте жизнью на дороге - играйте в футбол!».Сотрудники ГИБДД предлагали водителям пройти в агитационный автобус для просмотра роликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения и получения подарков от Госавтоинспекции в виде сувенирной продукции.За время проведения акции в ней поучаствовали водители из Самарской, Ульяновской, Саратовской областей, республики Башкортостан и других регионов.Аналогичную акцию провели сотрудники тольяттинской Госавтоинспекции. В ходе профилактического мероприятия для водителей транзитного автотранспорта через громкоговорящее устройство была озвучена информация о необходимости соблюдения скоростного режима, недопущения выезда на встречную полосу в нарушение требований ПДД РФ и соблюдения режима отдыха.В поддержку акции водители различных регионов наклеили на свои автомобили символику проводимого мероприятия в виде хэштега «#ТрассаБезДТП», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области