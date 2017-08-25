В Самарской области полицейские провели акцию «Трасса без ДТП»
25 августа 2017 15:51
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На 16 километре автодороги «Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград» сотрудники самарской Госавтоинспекции совместно с представителями Самарского клуба такси и игроками футбольного клуба «Крылья Советов» провели профилактическую акцию «#ТрассаБезДТП».
Проведение данного мероприятия было обусловлено увеличением числа погибших в ДТП на автодорогах. Основными причинами «трассовых» ДТП являются: выезд на полосу встречного движения, несоблюдение скоростного режима, нарушение правил обгона и сон за рулем.
Для предотвращения сна за рулем представители Самарского клуба такси вручали автомобилистам часы-будильники, а футболисты «Крыльев Советов» футбольные мячи с надписью «Не играйте жизнью на дороге - играйте в футбол!».
Сотрудники ГИБДД предлагали водителям пройти в агитационный автобус для просмотра роликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения и получения подарков от Госавтоинспекции в виде сувенирной продукции.
За время проведения акции в ней поучаствовали водители из Самарской, Ульяновской, Саратовской областей, республики Башкортостан и других регионов.
Аналогичную акцию провели сотрудники тольяттинской Госавтоинспекции. В ходе профилактического мероприятия для водителей транзитного автотранспорта через громкоговорящее устройство была озвучена информация о необходимости соблюдения скоростного режима, недопущения выезда на встречную полосу в нарушение требований ПДД РФ и соблюдения режима отдыха.
В поддержку акции водители различных регионов наклеили на свои автомобили символику проводимого мероприятия в виде хэштега «#ТрассаБезДТП», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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