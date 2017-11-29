В Самарской области полицейские продолжают оказывать правовую помощь детям и их законным представителям

33

В Самарской области продолжаются дни правовой помощи детям и их родителям, проводимые Общественным советом при областном главке и ГУ МВД России по Самарской области. Учитывая активность населения и актуальность обсуждаемых в ходе встреч тем, общественники и полицейские приняли решение продлить акцию до 20 декабря 2017 года.Так, в рамках «Дня правовой помощи» сотрудники МУ МВД России «Сызранское» организовали несколько мероприятий по правовому просвещению детей и подростков, а так же по выявлению несовершеннолетних, нуждающихся в юридической и практической помощи.Сотрудники отдела дознания территориального органа внутренних дел посетили «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» городского округа Октябрьск. В актовом зале центра состоялась оживленная беседа заместителя начальника отдела дознания МУ МВД России «Сызранское» подполковника полиции Татьяны Борзихиной с воспитанниками центра на тему правовой ответственности за совершение противоправных деяний. Ребята интересовались с какого возраста наступает уголовная или административная ответственность, как быть, если кто-то рядом нарушает закон и порядок; куда обращаться, если нарушают права самого ребенка. Ни один вопрос воспитанников не остался без ответа. Ребята получили исчерпывающую компетентную информацию по каждому из заданных вопросов. Встреча завершилась дружеским чаепитием.Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних совместно с сотрудниками правовой группы МУ МВД России «Сызранское» посетили несколько школ города Сызрани, где провели классные часы на тему «Права и свободы несовершеннолетних» с разъяснением их прав и обязанностей. На этих встречах полицейские обсуждали и тему насилия в семье, а так же рассказали ребятам, куда следует обращаться, если такое всё-таки произошло с ними.