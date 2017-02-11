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Новости /  Общество /  Социум  

В Самарской области полицейские организовали акцию «Неделя маленького пешехода»

11 февраля 2017 10:53
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Мероприятие прошло в Сергиевском детсаду.

В Сергиевском районе Самарской области полицейские организовали оперативно-профилактическую акцию «Неделя маленького пешехода».
Так, в детском саду «Сказка» села Сергиевск полицейские организовали игру под названием «Школа светофорных наук». Ребята узнали о значении различных дорожных знаков, правилах поведения на дороге, а также на практике закрепили новый материал, примерив на себя роль участников дорожного движения: пешеходов и водителей. Дети соревновались в разгадывании загадок, ребусов, фигурном вождении транспортных средств на импровизированной автоплощадке.

Активными участниками проводимых автоинспекторами мероприятий в детском саду являются родители. Они тоже с удовольствием выполняли творческие задания стражей правопорядка: подготовили презентацию-викторину для детей «Безопасная дорога» и поучаствовали в конкурсе «Безопасный путь домой».

По завершении встречи полицейские вручили ребятам рабочие тетради с творческими заданиями, направленными на закрепление знаний Правил дорожного движения и разработанные воспитателями для использования на занятиях с детьми старшего дошкольного возраста, после чего взяли с детсадовцев обещание всегда соблюдать меры безопасного поведения на дороге, собощает облМВД..


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