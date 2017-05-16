В Самарской области подвели итоги операции «Алкоголь»

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С января 2017 года по настоящее время сотрудниками полиции проведено около 1 300 проверок в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. В ходе мероприятий выявлены 1 223 правонарушения, по которым составлены административные протоколы. За осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица составлено 206 протоколов, за реализацию алкогольной продукции без лицензии - 213, за незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена - 100 протоколов. Еще 155 протоколов полицейские составили за реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним. Согласно проведенного анализа, самый распространенный вид административного правонарушения (703 составленных протокола) - нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе.Полицейскими зарегистрировано 21 преступление, связанное с незаконным производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции. Семь уголовных дел возбуждены за производство, хранение, перевозку или сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности. Еще одиннадцать - за изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия. Три уголовных дела возбуждены за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством. Полицейские продолжают устанавливать лиц, причастных к преступной деятельности в рамках возбужденных уголовных дел, ведется следствие.Всего из незаконного оборота за время проведения оперативно-профилактической операции «Алкоголь» изъято 2 459 декалитров алкогольной и спиртосодержащей продукции стоимостью 2 885 015 рублей, сообщает облМВД.