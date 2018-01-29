В Самарской области подвели итоги деятельности гражданской обороны в 2017 году и поставили задачи на 2018 год

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В мероприятии приняли участие врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области, главный федеральный инспектор по Самарской области, председатель Самарской Губернской Думы, начальник Главного управления МЧС России по Самарской областии др.Самарская область является крупным промышленным регионом, на территории которой сосредоточено большое количество потенциально опасных объектов. Поэтому важнейшими задачами является обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций, создание безопасных условий для жизнедеятельности граждан. От этого напрямую зависят состояние экономики, транспортной инфраструктуры, уровень жизни и комфорта населения, социальная стабильность в регионе.Как подчеркнул начальник ГУ МЧС России по Самарской области, в 2017 году гражданская оборона и территориальная подсистема Самарской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с возложенными задачами справились. Особое внимание уделялось мероприятиям по ликвидации чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера.В целях реализации федеральных законов «О гражданской обороне», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в Самарской области в 2017 году принято 13 нормативных правовых актов в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. За 2017 год в Самарской области произошло 6 чрезвычайных ситуаций, из которых 2 ЧС техногенного характера, 1 ЧС природного характера, 3 ЧС биолого-социального характера. В чрезвычайных ситуациях пострадало 8 человек, погибших нет.Благодаря планомерной работе в Самарской области за последние пять лет отмечается положительная динамика по снижению количество пожаров (на 10%), погибших (на 21,4%), травмированных (на 4,8%). Погибших на водных объектах стало меньше на 20%. О высоком уровне готовности структур гражданской обороны и территориальной подсистемы к решению стоящих задач говорит и хорошая оценка накомандно-штабных учениях, проведённых Центральным региональным центром МЧС России.С 5 декабря 2017 года на всей территории Самарской области введена в опытную эксплуатацию система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». В конце года успешно проведены государственные приёмочные испытания, по результатам которых Система-112 рекомендована к вводу в постоянную эксплуатацию. Продолжается внедрение системы аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город».«Развитие Самарской области, сохранение социальной стабильности невозможно без дальнейшего совершенствования систем защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, высокой готовности органов управления и сил гражданской обороны и территориальной подсистемы Самарской области Российской единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач. Исходя из этого, перед органами управления, силами гражданской обороны и территориальной подсистемы Самарской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2018 году стоят две главные задачи. Это совершенствование знаний, навыков и умений, направленных на реализацию единой государственной политики в области гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций для обеспечения безопасности населения Самарской области, стабильного социально-экономического развития региона, совершенствование системы защиты населения. А также подготовка и проведение, в рамках полномочий всех звеньев функциональных и территориальной подсистем области, выборов Президента Российской Федерации и Чемпионата мира по футболу FIFA2018», - подчеркнул Александр Нефёдов, сообщает пресс-служба облправительства.