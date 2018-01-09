В Самарской области подведены итоги профилактических операций «Розыск» и «Квартира»
9 января 2018 15:45
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Так, в результате операции «Розыск» разыскали и установили 16 подозреваемых в совершении преступлений (из них в федеральном розыске находились 8 человек), разыскали 14 без вести пропавших граждан.
Сотрудниками уголовного розыска на территории областного центра задержаны двое мужчин 1992 и 1998 годов рождения, оба находившиеся в федеральном розыске, первый из которых подозревается в совершении разбойного нападения, а второй – в причинении тяжкого вреда здоровью. В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела. Им избрана мера пресечения в виде ареста.
По итогам операции «Квартира», направленной на профилактику, выявление и предотвращение хищений из жилищ, полицейскими по горячим следам раскрыты две кражи и 6 из числа ранее совершенных, за совершение преступлений данной направленности задержаны 8 человек.
Так, 4 января полицейскими задержан безработный уроженец одной из соседних республик 1991 года рождения, подозреваемый в хищении ноутбука из частного дома, принадлежащего жительнице села Кинель-Черкассы. Выяснилось, что злоумышленник, разбив стекло окна, похитил из жилища ноутбук стоимостью 15 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
В рамках проводимой операции сотрудниками полиции раскрыта кража из пустующего дома в селе Спиридоновка, откуда были похищены телевизор и электрический таннометр общей стоимостью 10,5 тысяч рублей. По подозрению в совершении преступления задержана местная жительница 1983 года рождения, ранее судимая за незаконный оборот наркотиков. Похищенное изъято и возвращено законному владельцу, а в отношении женщины возбуждено уголовное дело.
Также сотрудники органов внутренних дел задержали подозреваемого в краже из квартиры, расположенной в шестнадцатиэтажном доме на улице Майкопской в Самаре, произошедшей в октябре прошлого года. По предварительным данным, злоумышленник – ранее судимый за совершение аналогичного преступления безработный местный житель 1983 года рождения, повредив входную дверь, похитил из жилища норковую шубу, ювелирные украшения, ноутбук и сотовый телефон на общую сумму в 200 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
Проведение подобных профилактических операций будет продолжено на постоянной основе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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