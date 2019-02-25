В Самарской области подведены итоги операции «Арсенал»

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Основная цель операции – предупреждение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. В рамках проводимых мероприятий полицейские, в том числе, проверяли владельцев гражданского и охотничьего оружия.В ходе проведения мероприятия полицейские изъяли оружие и патроны, находящиеся в незаконном обороте. Органы предварительного следствия возбудили 46 уголовных дел по фактам незаконного хранения и изготовления оружия.Так, в частности, в Самаре полицейские задержали местного жителя. Мужчина 1977 года рождения подозревается в том, что хранил у себя пистолеты ТТ, Браунинг, а также патроны.В областной столице в ходе проведения оперативного мероприятия сотрудники уголовного розыска обнаружили пистолет и 6 патронов калибра 9 миллиметров. В ходе проведения разыскных мероприятий установлен местный житель 1980 года рождения, у которого незаконно хранились боеприпасы и оружие.Сотрудники уголовного розыска ОП № 23 Управления МВД России по городу Тольятти задержали местного жителя. У мужчины при досмотре обнаружен кастет, который согласно заключению эксперта является холодным оружием.Сотрудники МО МВД России «Кинельский» в ходе личного досмотра жителя Большечерниговского района 1978 года рождения изъяли бездымный порох, который по заключению эксперта, является взрывчатым веществом метательного действия общей массой 208 грамм.Сейчас в отношении всех фигурантов возбуждены уголовные дела, ведется следствие.Сотрудники полиции напоминают, что граждане, добровольно сдавшие в полицию предметы, указанные в статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации, освобождаются от уголовной ответственности, если в их действиях не содержится иного состава преступления.Прием от населения незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывных устройств и взрывчатых веществ на возмездной основе, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области