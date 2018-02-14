В Самарской области почтут память россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

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В мероприятиях примут участие ветераны боевых действий, члены семей военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга,представители органов исполнительной и законодательной власти Самарской области, городского округа Самара, общественных ветеранских организаций, военно-патриотических клубов, молодежь.После церемонии возложения цветов участники мероприятия отправятся на кладбище «Рубежное». В 13.00 на площадке 5-ой линии состоится торжественное построение, после которого ветераны и члены семей погибших в Афганской войне возложат цветы к могилам солдат и офицеров, сообщает пресс-служба облправительства.