В Самарской области почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей
10 февраля 2019 13:50
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Перед возложением состоялся поминальный молебен.
Специально организованный транспорт доставил родственников и сослуживцев погибших на кладбище «Рубежное».
Собравшиеся оставили на могилах красные гвоздики и почтили минутой молчания память своих коллег, родных и близких.
Память о погибших героях всегда будет жить в наших сердцах, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
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