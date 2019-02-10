В Самарской области почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей

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Начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции, руководители законодательной и исполнительной власти, правоохранительных органов и силовых структур губернии, представители Общественного совета при региональном МВД, ветераны, родные, близкие, жители и гости города почтили память погибших сотрудников, возложив цветы к Вечному огню на Мемориале на улице Куйбышева, 42.Перед возложением состоялся поминальный молебен.Специально организованный транспорт доставил родственников и сослуживцев погибших на кладбище «Рубежное».Собравшиеся оставили на могилах красные гвоздики и почтили минутой молчания память своих коллег, родных и близких.Память о погибших героях всегда будет жить в наших сердцах, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.