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В Самарской области почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей

10 февраля 2019 13:50
137
Ветераны, родные, близкие, жители и гости города почтили память погибших сотрудников, возложив цветы к Вечному огню на Мемориале.
Начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Александр Винников, руководители законодательной и исполнительной власти, правоохранительных органов и силовых структур губернии, представители Общественного совета при региональном МВД, ветераны, родные, близкие, жители и гости города почтили память погибших сотрудников, возложив цветы к Вечному огню на Мемориале на улице Куйбышева, 42.

Перед возложением состоялся поминальный молебен.

Специально организованный транспорт доставил родственников и сослуживцев погибших на кладбище «Рубежное».

Собравшиеся оставили на могилах красные гвоздики и почтили минутой молчания память своих коллег, родных и близких.

Память о погибших героях всегда будет жить в наших сердцах, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. 
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