В Самарской области по результатам голосования преобразится 151 общественная территория

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По программе «Формирование комфортной городской среды» в Самарской области на ремонт и благоустройство общественных территорий муниципалитетам выделено 600 млн рублей.Только в 2018 в регионе преобразится 151 территория. В голосовании, инициированном Дмитрием Азаровым участвовали 974 тыс. жителей области – это около 60% от общего числа избирателей, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.1. Алексеевский Алексеевка - Площадь2. Безенчукский Безенчук - парк Тополя3. Безенчукский Осинки - Парк "Труда,отдыха и воинской славы"4. Безенчукский Васильевка - Спортивная площадка5. Богатовский Богатое - Центральный парк села Богатое6. Богатовский Максимовка - Парк "Победы"7. Большеглушицкий Александровка БГ - Сквер на территории мемориального сооружения «Скорбящая мать»8. Большеглушицкий Большая Глушица - Аллея трудовой славы9. Большечерниговский Глушицкий - Зона отдыха10. Большечерниговский Большая Черниговка - Центральная площадь села Большая Черниговка11. Борский Петровка - Парк отдыха12. Борский Новоборский - Центральный парк13. Борский Борское - Центральный парк (2 часть)14. Волжский Дубовый Умет - Территория Сельского Дома культуры с. Дубовый Умет15. Волжский Спиридоновка - Территория возле клуба16. Волжский Черноречье - Территория около Дома культуры17. Волжский Лопатино - Устройство сквера памяти павшим ВОВ18. Волжский Черновский - Парк Победы19. Волжский Просвет - Сквер Победы (береговая зона пруда Центральный)20. Волжский Воскресенка - Территория прилегающая к зданию ДК21. Волжский Петра Дубрава - Центральная площадь пгт. Петра Дубрава22. Елховский Елховка - Парк Победы23. Жигулевск Солнечная Поляна - Пустырь в районе Безымянка24. Жигулевск Зольное - Пристань25. Жигулевск Жигулевск - Территория, свободная от застройки в мкр. В-726. Жигулевск Жигулевск - Родник около дома по адресу: ул. Репина, д. 1727. Жигулевск Жигулевск - Сквер в мкр. Яблоневый Овраг28. Жигулевск Жигулевск - Разворотное кольцо на остановке "Могутовая"29. Жигулевск Жигулевск - Пустырь в районе новостроек по ул. Радиозаводской, 12,13,16,1830. Жигулевск Жигулевск - Минифутбольное поле около ТЦ «Настена»31. Жигулевск Жигулевск - Пространство между ул. Гидростроителей о домом по адресу: Г-1, д. 432. Жигулевск Жигулевск - Минисквер вдоль дома по адресу: В-1, д. 433. Жигулевск Жигулевск - Пешеходная дорожка вдоль Молодежного проспекта34. Исаклинский Большое Микушкино - Центральный парк с. Большое Микушкино35. Камышлинский Старое Ермаково - Площадь у памятника участникам ВОВ села Старое Ермаково36. Камышлинский Новое Усманово - Детская и спортивная площадка в центре села Новое Усманово37. Кинель Алексеевка (К) - Сквер им. Петрищева по ул.Невской, п. г. т. Алексеевка38. Кинель Кинель (С) - Сквер по ул.Советской, г. Кинель39. Кинель Кинель (Ю) - Детский парк40. Кинель Кинель (С) - Спортивная площадка с по ул. Спортивной, г.Кинель41. Кинель Кинель (Ю) - Сквер пл. Мира г.Кинель42. Кинель Усть-Кинельский - Спортивная площадка в районе д. 14 по ул.Спортивной, п.г.т.Усть-Кинельский43. Кинель Усть-Кинельский - Спортивная площадка в районе ДОД «Вундеркинд»44. Кинельский Комсомольский - Площадь при СДК 0,5 Га.45. Кинельский Кинельский - Парк при СДК46. Кинельский Домашка - Сквер47. Кинель-Черкасский Кинель-Черкассы - территория детской площадки48. Кинель-Черкасский Кротовка - территория аллеи с. Кротовка по ул. Кротовская49. Кинель-Черкасский Тимашево - подъездные пути к МКД50. Кинель-Черкасский Подгорный - тротуарные дорожки к территории детского сада "Золотой петушок"51. Кинель-Черкасский Кабановка - территория вблизи средней школы52. Клявлинский станция Клявлино - «Парк Победы»53. Клявлинский станция Клявлино - «Парк им. М. Горького»54. Кошкинский Кошки - сквер Советский от 3 квартала до улицы Мира55. Кошкинский Кошки - сквер улицы Первомайская от д/с "Ласточка" до сельского клуба.56. Кошкинский Надеждино - парк Памяти57. Кошкинский Орловка - площадка дома культуры58. Кошкинский Надеждино - Пруд на ул. Степной59. Красноармейский Красноармейское - парк "Победы"60. Красноармейский Кировский - Площадка перед Домом Культуры61. Красноярский Красный Яр - площадь "Юбилейная"62. Красноярский Новосемейкино - площадка около ГБОУ СО школа №363. Красноярский Белозерки - Центральная площадь64. Нефтегорский Нефтегорск - Сквер победы65. Нефтегорский Зуевка - спортивно-оздоровительный парк66. Нефтегорский Богдановка - Сквер "Чистая душа"67. Новокуйбышевск Маяк - Сквер в п. Маяк68. Новокуйбышевск Новокуйбышевск - Аллея по ул. Гагарина69. Новокуйбышевск Новокуйбышевск - Бульвар на пр. Победы по нечентной стороне от дома №1 до дома №970. Новокуйбышевск Новокуйбышевск - Сквер на ул. Свердлова71. Новокуйбышевск Новокуйбышевск - бульвар по ул. Суворова72. Новокуйбышевск Новокуйбышевск - Бульвар на пр. Мира73. Новокуйбышевск Новокуйбышевск - Сквер в районе треста №2574. Новокуйбышевск Новокуйбышевск - Сквер за зданием по ул. Миронова, 2375. Новокуйбышевск Новокуйбышевск - Площадка на озеро Сакулино76. Новокуйбышевск Новокуйбышевск - Аллея по ул. Островского77. Новокуйбышевск Новокуйбышевск - Сквер "Слава труду"78. Новокуйбышевск Новокуйбышевск - Парк Победы79. Октябрьск Октябрьск - Парк культуры и отдыха им.М.Горького80. Октябрьск Октябрьск - Городской пляж81. Отрадный Отрадный - Бульвар им. Узилова82. Отрадный Отрадный - Липовая аллея83. Пестравский Пестравка - Центральная площадь "Берёзки"84. Пестравский Высокое - Центральная площадь в с.Высокое85. Пестравский Майское - Центральная площадь в с. Майское86. Пестравский Марьевка - Парк "Победы"87. Похвистнево Похвистнево - Парк "Дружбы"88. Похвистнево Похвистнево - Улица А. Васильева89. Похвистнево Похвистнево - Парк "Юбилейный"90. Похвистневский Алькино - Детская игровая площадка91. Похвистневский Среднее Аверкино - Сквер у дома культуры92. Похвистневский Новое Мансуркино - Парк "Победы"93. Похвистневский Старый Аманак - Центральный парк94. Похвистневский Мочалеевка - Парк у дома культуры95. Похвистневский Большой Толкай - Парк у дома культуры96. Приволжский1 Приволжье - Площадь "Центральная"97. Приволжский1 Обшаровка - Сквер памяти войны98. Приволжский2 Ильмень - Парк отдыха99. Приволжский2 Спасское - Парк отдыха "65 лет Победы"100. Самара Железнодорожный район - Сквер по ул. Аэродромной у памятника О. Санфировой101. Самара Железнодорожный район - Бульвар по ул. Революционной от ул. Гагарина до ул. Аэродромной102. Самара Кировский район - Сквер на ул.Ташкентской(д.120, 122, 124, 134, 138а, 138, 140, 142, 146)103. Самара Кировский район - Сквер "Дубовый колок с прудом"104. Самара Кировский район - Сквер на пересечении улиц Победы и Юбилейной105. Самара Красноглинский район - Сквер "Октябрь" (п. Мехзавод)106. Самара Красноглинский район - Сквер 2 квартала п. Красная Глинка107. Самара Куйбышевский район - Сквер по ул. Зеленой (с ограждением)108. Самара Куйбышевский район - Сквер "Ветеранов"109. Самара Куйбышевский район - Сквер Нефтяников (с ограждением)110. Самара Ленинский район - Сквер имени Мичурина111. Самара Ленинский район - Сквер у Губернского рынка112. Самара Октябрьский район - Бульвар вдоль улицы Осипенко, от дома №22 по улице Ново-Садовая до улицы Лесной113. Самара Октябрьский район - Бульвар Челюскинцев114. Самара Октябрьский район - Сквер по пр. Масленникова115. Самара Промышленный район - Сквер "Солнечная поляна" между домами № 236-244 по ул. Ново-Садовой116. Самара Промышленный район - Сквер от ул. Г. Димитрова, 115 до ул. Ташкентской, 236117. Самара Самарский район - Сквер на пересечении улиц Ленинградской и Садовой118. Самара Самарский район - Территория, прилегающая к трамвайному кольцу на Хлебной площади119. Самара Советский район - Сквер на пересечении улиц Гагарина и Победы120. Самара Советский район - Сквер имени Чехова121. Самара Советский район - Сквер "Родничок надежды"122. Сергиевский Черновка - Обустройство парковой зоны около СДК ул. Новостроевская123. Сергиевский Калиновка - Обустройство сквера возле школы124. Сергиевский Светлодольск - Благоустройство общественной территории на ул. Ленина125. Ставропольский Зеленовка - Аллея126. Ставропольский Верхние Белозерки - Парковая зона127. Ставропольский Сосновый Солонец - Центральная площадь128. Сызранский Рамено - Парк культуры и отдыха «Березка» у дома культуры129. Сызранский Старая Рачейка - Площадь у дома культуры130. Сызранский Заборовка - Площадь у дома культуры131. Сызрань Сызрань - Площадь132. Сызрань Сызрань - Парк отдыха133. Сызрань Сызрань - Сквер134. Сызрань Сызрань - Сквер135. Сызрань Сызрань - Парк136. Тольятти Автозаводский район - Велопешеходная дорожка137. Тольятти Тольятти Автозаводский - Бульвар Гая138. Тольятти Комсомольский район - Сквер Маяк на территории бывшего кинотеатра «Маяк»139. Тольятти Комсомольский район - Сквер по ул.Крылова, ул.Носова140. Тольятти Центральный район - Центральная площадь141. Хворостянский Хворостянка - Сквер возле Часовни142. Чапаевск Чапаевск - Территория по адресу: ул. Запорожская, 22,26.143. Чапаевск Чапаевск - Территория по адресу: ул. Железнодорожная, 3.144. Челно-Вершинский Челно-Вершины - Площадь В. И. Ленина145. Шенталинский Шентала - Площадь РДК146. Шенталинский Шентала - Парк отдыха с устройством асфальтированной подъездной дороги по ул. Сосновая ст. Шентала147. Шенталинский Денискино - Парк отдыха по ул. Советская148. Шигонский Волжский Утес - Центральная площадь поселка149. Шигонский Малячкино - Культурно-спортивный центр150. Шигонский Новодевичье - Парк Победы151. Шигонский Пионерский - Территория у ДК пос. Пионерский