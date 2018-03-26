В Самарской области по результатам голосования преобразится 151 общественная территория
26 марта 2018 20:06
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По программе «Формирование комфортной городской среды» в Самарской области на ремонт и благоустройство общественных территорий муниципалитетам выделено 600 млн рублей.
Только в 2018 в регионе преобразится 151 территория. В голосовании, инициированном Дмитрием Азаровым участвовали 974 тыс. жителей области – это около 60% от общего числа избирателей, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.
Полный список общественных пространств Самарской области, которые будут благоустроены по итогам рейтингового голосования.
1. Алексеевский Алексеевка - Площадь
2. Безенчукский Безенчук - парк Тополя
3. Безенчукский Осинки - Парк "Труда,отдыха и воинской славы"
4. Безенчукский Васильевка - Спортивная площадка
5. Богатовский Богатое - Центральный парк села Богатое
6. Богатовский Максимовка - Парк "Победы"
7. Большеглушицкий Александровка БГ - Сквер на территории мемориального сооружения «Скорбящая мать»
8. Большеглушицкий Большая Глушица - Аллея трудовой славы
9. Большечерниговский Глушицкий - Зона отдыха
10. Большечерниговский Большая Черниговка - Центральная площадь села Большая Черниговка
11. Борский Петровка - Парк отдыха
12. Борский Новоборский - Центральный парк
13. Борский Борское - Центральный парк (2 часть)
14. Волжский Дубовый Умет - Территория Сельского Дома культуры с. Дубовый Умет
15. Волжский Спиридоновка - Территория возле клуба
16. Волжский Черноречье - Территория около Дома культуры
17. Волжский Лопатино - Устройство сквера памяти павшим ВОВ
18. Волжский Черновский - Парк Победы
19. Волжский Просвет - Сквер Победы (береговая зона пруда Центральный)
20. Волжский Воскресенка - Территория прилегающая к зданию ДК
21. Волжский Петра Дубрава - Центральная площадь пгт. Петра Дубрава
22. Елховский Елховка - Парк Победы
23. Жигулевск Солнечная Поляна - Пустырь в районе Безымянка
24. Жигулевск Зольное - Пристань
25. Жигулевск Жигулевск - Территория, свободная от застройки в мкр. В-7
26. Жигулевск Жигулевск - Родник около дома по адресу: ул. Репина, д. 17
27. Жигулевск Жигулевск - Сквер в мкр. Яблоневый Овраг
28. Жигулевск Жигулевск - Разворотное кольцо на остановке "Могутовая"
29. Жигулевск Жигулевск - Пустырь в районе новостроек по ул. Радиозаводской, 12,13,16,18
30. Жигулевск Жигулевск - Минифутбольное поле около ТЦ «Настена»
31. Жигулевск Жигулевск - Пространство между ул. Гидростроителей о домом по адресу: Г-1, д. 4
32. Жигулевск Жигулевск - Минисквер вдоль дома по адресу: В-1, д. 4
33. Жигулевск Жигулевск - Пешеходная дорожка вдоль Молодежного проспекта
34. Исаклинский Большое Микушкино - Центральный парк с. Большое Микушкино
35. Камышлинский Старое Ермаково - Площадь у памятника участникам ВОВ села Старое Ермаково
36. Камышлинский Новое Усманово - Детская и спортивная площадка в центре села Новое Усманово
37. Кинель Алексеевка (К) - Сквер им. Петрищева по ул.Невской, п. г. т. Алексеевка
38. Кинель Кинель (С) - Сквер по ул.Советской, г. Кинель
39. Кинель Кинель (Ю) - Детский парк
40. Кинель Кинель (С) - Спортивная площадка с по ул. Спортивной, г.Кинель
41. Кинель Кинель (Ю) - Сквер пл. Мира г.Кинель
42. Кинель Усть-Кинельский - Спортивная площадка в районе д. 14 по ул.Спортивной, п.г.т.Усть-Кинельский
43. Кинель Усть-Кинельский - Спортивная площадка в районе ДОД «Вундеркинд»
44. Кинельский Комсомольский - Площадь при СДК 0,5 Га.
45. Кинельский Кинельский - Парк при СДК
46. Кинельский Домашка - Сквер
47. Кинель-Черкасский Кинель-Черкассы - территория детской площадки
48. Кинель-Черкасский Кротовка - территория аллеи с. Кротовка по ул. Кротовская
49. Кинель-Черкасский Тимашево - подъездные пути к МКД
50. Кинель-Черкасский Подгорный - тротуарные дорожки к территории детского сада "Золотой петушок"
51. Кинель-Черкасский Кабановка - территория вблизи средней школы
52. Клявлинский станция Клявлино - «Парк Победы»
53. Клявлинский станция Клявлино - «Парк им. М. Горького»
54. Кошкинский Кошки - сквер Советский от 3 квартала до улицы Мира
55. Кошкинский Кошки - сквер улицы Первомайская от д/с "Ласточка" до сельского клуба.
56. Кошкинский Надеждино - парк Памяти
57. Кошкинский Орловка - площадка дома культуры
58. Кошкинский Надеждино - Пруд на ул. Степной
59. Красноармейский Красноармейское - парк "Победы"
60. Красноармейский Кировский - Площадка перед Домом Культуры
61. Красноярский Красный Яр - площадь "Юбилейная"
62. Красноярский Новосемейкино - площадка около ГБОУ СО школа №3
63. Красноярский Белозерки - Центральная площадь
64. Нефтегорский Нефтегорск - Сквер победы
65. Нефтегорский Зуевка - спортивно-оздоровительный парк
66. Нефтегорский Богдановка - Сквер "Чистая душа"
67. Новокуйбышевск Маяк - Сквер в п. Маяк
68. Новокуйбышевск Новокуйбышевск - Аллея по ул. Гагарина
69. Новокуйбышевск Новокуйбышевск - Бульвар на пр. Победы по нечентной стороне от дома №1 до дома №9
70. Новокуйбышевск Новокуйбышевск - Сквер на ул. Свердлова
71. Новокуйбышевск Новокуйбышевск - бульвар по ул. Суворова
72. Новокуйбышевск Новокуйбышевск - Бульвар на пр. Мира
73. Новокуйбышевск Новокуйбышевск - Сквер в районе треста №25
74. Новокуйбышевск Новокуйбышевск - Сквер за зданием по ул. Миронова, 23
75. Новокуйбышевск Новокуйбышевск - Площадка на озеро Сакулино
76. Новокуйбышевск Новокуйбышевск - Аллея по ул. Островского
77. Новокуйбышевск Новокуйбышевск - Сквер "Слава труду"
78. Новокуйбышевск Новокуйбышевск - Парк Победы
79. Октябрьск Октябрьск - Парк культуры и отдыха им.М.Горького
80. Октябрьск Октябрьск - Городской пляж
81. Отрадный Отрадный - Бульвар им. Узилова
82. Отрадный Отрадный - Липовая аллея
83. Пестравский Пестравка - Центральная площадь "Берёзки"
84. Пестравский Высокое - Центральная площадь в с.Высокое
85. Пестравский Майское - Центральная площадь в с. Майское
86. Пестравский Марьевка - Парк "Победы"
87. Похвистнево Похвистнево - Парк "Дружбы"
88. Похвистнево Похвистнево - Улица А. Васильева
89. Похвистнево Похвистнево - Парк "Юбилейный"
90. Похвистневский Алькино - Детская игровая площадка
91. Похвистневский Среднее Аверкино - Сквер у дома культуры
92. Похвистневский Новое Мансуркино - Парк "Победы"
93. Похвистневский Старый Аманак - Центральный парк
94. Похвистневский Мочалеевка - Парк у дома культуры
95. Похвистневский Большой Толкай - Парк у дома культуры
96. Приволжский1 Приволжье - Площадь "Центральная"
97. Приволжский1 Обшаровка - Сквер памяти войны
98. Приволжский2 Ильмень - Парк отдыха
99. Приволжский2 Спасское - Парк отдыха "65 лет Победы"
100. Самара Железнодорожный район - Сквер по ул. Аэродромной у памятника О. Санфировой
101. Самара Железнодорожный район - Бульвар по ул. Революционной от ул. Гагарина до ул. Аэродромной
102. Самара Кировский район - Сквер на ул.Ташкентской(д.120, 122, 124, 134, 138а, 138, 140, 142, 146)
103. Самара Кировский район - Сквер "Дубовый колок с прудом"
104. Самара Кировский район - Сквер на пересечении улиц Победы и Юбилейной
105. Самара Красноглинский район - Сквер "Октябрь" (п. Мехзавод)
106. Самара Красноглинский район - Сквер 2 квартала п. Красная Глинка
107. Самара Куйбышевский район - Сквер по ул. Зеленой (с ограждением)
108. Самара Куйбышевский район - Сквер "Ветеранов"
109. Самара Куйбышевский район - Сквер Нефтяников (с ограждением)
110. Самара Ленинский район - Сквер имени Мичурина
111. Самара Ленинский район - Сквер у Губернского рынка
112. Самара Октябрьский район - Бульвар вдоль улицы Осипенко, от дома №22 по улице Ново-Садовая до улицы Лесной
113. Самара Октябрьский район - Бульвар Челюскинцев
114. Самара Октябрьский район - Сквер по пр. Масленникова
115. Самара Промышленный район - Сквер "Солнечная поляна" между домами № 236-244 по ул. Ново-Садовой
116. Самара Промышленный район - Сквер от ул. Г. Димитрова, 115 до ул. Ташкентской, 236
117. Самара Самарский район - Сквер на пересечении улиц Ленинградской и Садовой
118. Самара Самарский район - Территория, прилегающая к трамвайному кольцу на Хлебной площади
119. Самара Советский район - Сквер на пересечении улиц Гагарина и Победы
120. Самара Советский район - Сквер имени Чехова
121. Самара Советский район - Сквер "Родничок надежды"
122. Сергиевский Черновка - Обустройство парковой зоны около СДК ул. Новостроевская
123. Сергиевский Калиновка - Обустройство сквера возле школы
124. Сергиевский Светлодольск - Благоустройство общественной территории на ул. Ленина
125. Ставропольский Зеленовка - Аллея
126. Ставропольский Верхние Белозерки - Парковая зона
127. Ставропольский Сосновый Солонец - Центральная площадь
128. Сызранский Рамено - Парк культуры и отдыха «Березка» у дома культуры
129. Сызранский Старая Рачейка - Площадь у дома культуры
130. Сызранский Заборовка - Площадь у дома культуры
131. Сызрань Сызрань - Площадь
132. Сызрань Сызрань - Парк отдыха
133. Сызрань Сызрань - Сквер
134. Сызрань Сызрань - Сквер
135. Сызрань Сызрань - Парк
136. Тольятти Автозаводский район - Велопешеходная дорожка
137. Тольятти Тольятти Автозаводский - Бульвар Гая
138. Тольятти Комсомольский район - Сквер Маяк на территории бывшего кинотеатра «Маяк»
139. Тольятти Комсомольский район - Сквер по ул.Крылова, ул.Носова
140. Тольятти Центральный район - Центральная площадь
141. Хворостянский Хворостянка - Сквер возле Часовни
142. Чапаевск Чапаевск - Территория по адресу: ул. Запорожская, 22,26.
143. Чапаевск Чапаевск - Территория по адресу: ул. Железнодорожная, 3.
144. Челно-Вершинский Челно-Вершины - Площадь В. И. Ленина
145. Шенталинский Шентала - Площадь РДК
146. Шенталинский Шентала - Парк отдыха с устройством асфальтированной подъездной дороги по ул. Сосновая ст. Шентала
147. Шенталинский Денискино - Парк отдыха по ул. Советская
148. Шигонский Волжский Утес - Центральная площадь поселка
149. Шигонский Малячкино - Культурно-спортивный центр
150. Шигонский Новодевичье - Парк Победы
151. Шигонский Пионерский - Территория у ДК пос. Пионерский
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Комментарии
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