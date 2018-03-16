В Самарской области по программе капремонта привели в порядок более 100 фасадов зданий

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Панельный дом № 18 на улице Больничной построен был в далёком 1970 году. С течением времени жильцы стандартной многоэтажки стали в своих квартирах подмерзать от совершенно не стандартных низких температур.”Мы мёрзли до утепления. У меня квартира находится в среднем подъезде и было очень холодно, но особенно мёрзли торцевые квартиры”, - рассказывает Ольга Власова, председатель дома.Потеплело на душе и в квартирах жильцов полгода назад, когда в рамках краткосрочного плана региональной программы капремонта решено было дом основательно утеплить. Работы велись по технологии "мокрый фасад".”Это стандартная система утепления фасадов, когда используется негорючий базальтовый утеплитель, а в дальнейшем армировочный слой и декоративная штукатурка с покраской. В качестве декоративной штукатурки использовался "короед". Работы производились согласно всем нормативным документам”, - проинформировал Александр Сушков, главный инженер подрядной организации.После такого ремонта дом становится, как говорят специалисты, энергоэффективным, то есть здание отдаёт и поглощает из внешней среды минимум тепла. В таких квартирах не жарко летом, не холодно зимой, и жильцы не переплачивают за потребляемые ресурсы. В среднем утепление фасада стандартной многоэтажки обходится в 3-4 миллиона рублей.”Нормы теплопотерь, которые были заложены и являлись нормами 40-50 лет назад, когда такие дома строились, конечно, отличаются от нынешних действующих норм. Это было одним из серьёзных оснований для проведения утепления фасада”, - отметил Михаил Бочкарев, заместитель начальника ПТО службы заказчика фонда капитального ремонта Самарской области.В этом году фондом запланирован ремонт фасадов 142 домов, а всего в рамках реализации региональной программы капремонта в порядок в этом году будет приведена почти тысяча домов.