В Самарской области ожидается похолодание и порывистый ветер

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По данным Приволжского УГМС, в некоторых районах Самарской области ночью ожидается сильный ветер - 7-12 метров в секунду, в некоторых районах региона скорость ветра может достигатьтемпература воздуха -16 ... -21 °C, местамиПрогноз погоды на 29.01.2018Малооблачно. Без осадков. Ветер южный 7-12 м/с,. Температура -16 ... -21 °C,Местами гололедица. Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы 15-18м/с.Температура воздуха -12 ... -17 °C. Местами гололедица.Прогноз погоды на 30.01.2018Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура -14 ... -19 °C,°C.Местами гололедица. Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха -9 ... -14 °C. Местами гололедица.