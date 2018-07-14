В Самарской области ожидается гроза с сильным ветром

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В ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца дня и вечером 14.07.18 г. местами ожидается гроза, при грозе усиление северо-восточного ветра 15-18 м/с.Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:- при усилении ветра следует ограничить выход из зданий;- важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление МЧС призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.