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По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в период с 26 по 29 июня местами в Самарской области ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов (5-й класс).Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем.Рекомендации населению по правилам поведения в пожароопасный сезон:-соблюдайте запрет на посещение лесов;-не разводите костер в лесу или на торфянике (даже вблизи водоёмов);-не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;-не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями - петардами, бенгальскими огнями и т.п. ;-не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;-недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;-водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).