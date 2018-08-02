В Самарской области отпраздновали День железнодорожника

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Сегодня, 2 августа 2018 года, в Самарском академическом театре оперы и балета состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню железнодорожника. От имени Главы регионаработников и ветеранов Куйбышевской железной дороги с профессиональным праздником поздравил врио первого вице-губернатора-председателя Правительства Самарской областиПоздравляя собравшихся в зале железнодорожников, Александр Нефёдов отметил, что протяженность Куйбышевской железной дороги составляет почти 5 тысяч километров, на ней трудятся более 38 тысяч человек. «Куйбышевская железная дорога – это современное предприятие, здесь работают профессионалы высокого класса, используя самые современные технологии», — подчеркнул А. Нефёдов.«Ваш труд очень важен для решения сложных и ответственных задач транспортного обслуживания и грузовых перевозок. Своей бесперебойной работой вы задаете темп жизни всей стране, — говорится в приветственном адресе Главы региона. — Куйбышевская железная дорога, одна из крупнейших стальных магистралей России, связующая центральные и западные регионы с Уралом, Сибирью, Казахстаном и Средней Азией, является одним из драйверов развития экономики Самарской области. Только за первое полугодие 2018 года по Куйбышевской магистрали перевезено почти 35 млн. тонн грузов, около 9 млн. пассажиров в дальнем и пригородном сообщении».Сегодня Куйбышевская железная дорога включает 332 станции, 21 локомотивное и моторвагонное депо, 24 дистанции пути, 12 дистанций сигнализации и связи, 11- электроснабжения. Фирменный груз Куйбышевской магистрали – нефть и нефтепродукты. Дорога обслуживает автомобильные заводы Тольятти, Ульяновска, Набережных Челнов. В числе ее клиентов — крупные предприятия по производству химических удобрений и строительных материалов, машиностроения и угледобычи, по ней перевозят лес и зерно, продукцию агропромышленного комплекса, цемент и металл. Все предприятия дороги имеют развитую материально-техническую базу.В завершение мероприятия лучшим сотрудникам Куйбышевской железной дороги в торжественной обстановке были вручены почетный знак Трудовой Славы, почетное звание «Заслуженный работник транспортного комплекса Самарской области», почетные грамоты Губернатора Самарской области, а также награды за участие в организации Чемпионата мира по футболу.