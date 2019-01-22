В Самарской области отметят День воинской славы России – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
22 января 2019 17:07
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в 11.00 – церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери – Родине» на площади Славы городского округа Самара;
в 12.00 – церемония возложения ветеранами Великой Отечественной войны – участниками обороны Ленинграда и блокадниками цветов к Вечному огню и памятнику защитникам и жителям блокадного Ленинграда в Парке Победы городского округа Самара;
в 12.30 – торжественное мероприятие для ветеранов – защитников и жителей блокадного Ленинграда в МБУ городского округа Самара «Дворец ветеранов».
В преддверии памятной даты всем защитникам города на Неве и жителям блокадного Ленинграда, проживающим на территории Самарской области (313 человек), будут переданы поздравительные открытки и подарки от Губернатора Самарской области. Каждому ветерану будет вручен памятный знак «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», учреждённый Правительством Санкт-Петербурга и доставленный в Самару накануне юбилейной даты, передает пресс-служба облправительства.
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В 1941 году Гитлер развернул военные действия на подступах к Ленинграду, чтобы полностью уничтожить город. 8 сентября 1941 года кольцо вокруг важного стратегического и политического центра сомкнулось. 18 января 1943 года блокада была прорвана, и у города появился коридор сухопутной связи со страной. 27 января 1944 года советские войска полностью сняли длившуюся 872 дня фашистскую блокаду города.
В ознаменование окончательного снятия блокады 27 января 1944 года в Ленинграде прогремел салют из 24-х артиллерийских залпов.
23 января 2019 года из Самары в Санкт-Петербург поездом убывает делегация в составе 20 ветеранов г.о.Самара – жителей блокадного Ленинграда – для участия в торжественно-памятных мероприятиях, посвященных 75-летию полного освобождения города от фашистской блокады.
26 и 27 января 2019 года ветераны примут участие в возложении цветов и венков на Невском проспекте и Пискаревском мемориальном кладбище. Увидят Парад на Дворцовой, в котором будут задействованы более 2500 военнослужащих и порядка 80 образцов специальной техники и артиллерийский салют у стен Петропавловской крепости. Побывают на праздничном концерте в большом концертном зале «Октябрьский» на Лиговском проспекте. Почтят минутой молчания защитников Ленинграда и героев Великой Отечественной войны в Парке 300-летия Санкт-Петербурга, где в память о каждом дне блокады участники зажгут 900 свечей.
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