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В Самарской области отмечается подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями, 5 детей заразились вирусом Коксаки

21 августа 2017 16:30
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С начала эпидемического сезона в лечебно-профилактические учреждения обратилось 90 человек с предварительным диагнозам «серозный менингит» (за аналогичный период прошлого года 112 заболевших). Преимущественно заболеваемость регистрируется среди детей до 1
В Самарской области с июня отмечается сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями.

С начала эпидемического сезона в лечебно-профилактические учреждения обратилось 90 человек с предварительным диагнозам «серозный менингит» (за аналогичный период прошлого года 112 заболевших). Преимущественно заболеваемость регистрируется среди детей до 14 лет. Наибольшее число заболевших среди жителей Самары.

За последние 10 лет наибольшая заболеваемость энтеровирусными инфекциями в Самарской области регистрировалась в 2007, 2008, 2013 и 2016г.г. от 96 (в 2007г.) до 191 случая (в 2013г.). Ежегодно при лабораторной диагностике энтеровирусных инфекций среди возбудителей выделяется вирус Коксаки. На сегодняшний день Управление Роспотребнадзора по Самарской области располагает информацией о 5 случаях заболевания энтеровирусной инфекцией детей, прибывших в Самарскую область с курортов Турции.

Что такое ЭВИ?

Энтеровирусные инфекции (ЭВИ) – группа острых заболеваний, вызываемых энтеровирусами, характеризующихся многообразием клинических проявлений от легких лихорадочных состояний до множественных поражений органов и систем. Нередко наблюдается поражение центральной нервной системы в виде серозного менингита, реже геморрагический конъюнктивит, увеит, синдром острого вялого паралича (ОВП). Кроме этого заболевание может протекать в виде ринофарингита, герпангины, диареи и др. В основном заболевание характеризуется острым началом, подъемом температуры и менингеальной симптоматикой (головная боль, тошнота, рвота, ригидность затылочных мышц, сонливость). Исход заболевания при своевременном обращении за медицинской помощью и лечении, как правило, благоприятный. Источником инфекции является человек (больной или носитель). Инкубационный период колеблется от 1 до 10 дней. Из-за отсутствия иммунитета дети наиболее восприимчивые к энтеровирусным инфекциям и служат основными источниками инфекций.

Энтеровирусы отличаются высокой устойчивостью во внешней среде, и длительное время могут сохраняться в сточных водах, плавательных бассейнах, открытых водоемах, предметах обихода, продуктах питания (фрукты, овощи). Вирус быстро погибает при прогревании, кипячении.

Как можно заразиться?

Заражение происходит водным, пищевым и контактно-бытовым путем.

- водный путь - вирус попадает в организм при использовании недоброкачественной питьевой воды, купании в загрязненных водоемах и бассейнах.

- пищевой путь - при употреблении овощей, контаминированных энтеровирусами в результате применения необезвреженных сточных вод в качестве органических удобрений.

- контактно-бытовой путь - при несоблюдении правил личной гигиены. Факторами передачи при этом служат руки, а также все предметы, контаминированные возбудителем инфекции.

Также возможен воздушно-капельный и пылевой путь заражения.

Для предупреждения заболевания ЭВИ Управление Роспотребнадзора по Самарской области рекомендует соблюдать следующие профилактические меры:

-пить только кипяченую или бутилированную воду и напитки в фабричной расфасовке, не пить воду из непроверенных источников, при употреблении напитков в общественных точках и из питьевых фонтанчиков предпочтительнее использовать индивидуальный одноразовый стакан;

-не использовать для питья воду из случайных природных водоисточников - колодцы, фонтаны, ключи, озера, реки и т.д.;

-тщательно мыть фрукты и овощи водой гарантированного качества (бутилированная, кипяченая);

-при купании в открытых водоемах, плавательных бассейнах избегать попадания воды в рот. Помните, что это наиболее вероятная возможность заразиться;

-не купаться в непроточных водоемах и фонтанах, в местах несанкционированных пляжей;

-избегать и максимально сократить пребывание в закрытых помещениях, в местах массового скопления людей, контакты с больными людьми;

-мыть руки с мылом перед каждым приемом пищи и после каждого посещения туалета, строго соблюдать правила личной и общественной гигиены;

-проводить влажную уборку жилых помещений желательно с применением дезинфицирующих средств, проветривание помещений;

-не приобретать продукты у частных лиц в несанкционированных для торговли местах.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Самарской области, сообщает 63.rospotrebnadzor.ru.


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Комментарии



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