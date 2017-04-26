В Самарской области открыли «Ярмарку электронных госуслуг»

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Департамент информационных технологий и связи Самарской области совместно с территориальными управлениями федеральных органов власти начали серию семинаров по информированию населения о возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде.25 апреля 2017 года в Красноярском районе прошел семинар «Ярмарка Электронных Госуслуг. В рамках семинара представители МВД России по Самарской области, Пенсионного фонда РФ, Налоговой инспекции и Министерства здравоохранения подробно рассказали гражданам, почему получать государственные и муниципальные услуги в электронном виде безопасно, можно ли избежать очереди на приеме к врачу и как, не выходя из дома, подать налоговую декларацию, а также обсудили новые доступные услуги на сайте Пенсионного фонда.Слушатели смогли не только получить консультацию по всем возникшим вопросам, но и пройти регистрацию и подтвердить учётную запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг.Кроме этого при поддержке профсоюзных организаций подобные семинары запланированы в трудовых коллективах промышленных предприятий региона. Один из них уже прошел на ПАО «Салют», 150 работников которого получили код доступа к госуслугам.Проведение семинаров «Ярмарка электронных госуслуг» запланировано и в других муниципальных районах и предприятиях Самарской области.