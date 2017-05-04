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В Самарской области откроется второй консультационный пункт Пенсионного фонда РФ
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Новости /  Общество /  Социум  

В Самарской области откроется второй консультационный пункт Пенсионного фонда РФ

4 мая 2017 15:32
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Техническое оснащение консультационного пункта позволяет воспользоваться электронными сервисами Пенсионного фонда Российской Федерации и портала Госуслуг, а также, при необходимости, пройти регистрацию в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) для работы с федеральными сервисами.
12 мая состоится официальное открытие консультационного пункта Пенсионного фонда Российской Федерации на площадке бюро МСЭ в Тольятти по адресу: Южное шоссе, 23.

Первый в Самарской области консультационный пункт на базе бюро МСЭ был открыт 23 ноября 2016 года в Самаре. Ежедневно туда обращается от 20 до 40 граждан, имеющих право на пенсионное и (или) социальное обеспечение в связи с инвалидностью. Это серьезная помощь для людей с ограниченными возможностями, теперь сразу после прохождения экспертизы они могут реализовать свои права на пенсионное и социальное обеспечение.

Гражданин, получив справку МСЭ, может в консультационном пункте ПФР:

- получить консультацию по вопросам пенсионного и социального обеспечения инвалидов;

- зарегистрироваться на портале Госуслуг;

- воспользоваться электронными сервисами портала Госуслуг;

- воспользоваться электронными сервисами сайта ПФР (подать заявление о назначении пенсии, подать заявление о способе
доставки пенсии, узнать о своих пенсионных правах и т.д.);

- записаться на прием на конкретную дату и время в территориальное учреждение ПФР по месту жительства.

Техническое оснащение консультационного пункта позволяет воспользоваться электронными сервисами Пенсионного фонда Российской Федерации и портала Госуслуг, а также, при необходимости, пройти регистрацию в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) для работы с федеральными сервисами.

Немаловажно, что площадка бюро МСЭ соответствует требованиям доступности для маломобильных категорий граждан.
С открытием консультационного пункта Пенсионного фонда Российской Федерации в бюро МСЭ, для человека, оформляющего инвалидность, процедура получения государственных услуг упростилась, так как многие вопросы стало возможно решить в одном месте, сообщает пресс-служба облправительства.


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Комментарии



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4 мая 2017  15:32
Техническое оснащение консультационного пункта позволяет воспользоваться электронными сервисами Пенсионного фонда Российской Федерации и портала Госуслуг, а также, при необходимости, пройти регистрацию в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) для работы с федеральными сервисами.
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