В Самарской области откроется центр «серебряных» волонтеров

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Самарская область стала одним из 15 победителей Всероссийского конкурса по поддержке и формированию центров «серебряного» волонтёрства в субъектах Российской Федерации. На конкурс было подано 164 заявки от 64 регионов. Самарскую область представляла региональная молодежная общественная организация «Центр социальных проектов». Теперь в губернии появится центр, который будет способствовать развитию добровольческой деятельности людей в возрасте от 55 лет.В настоящее время в нашем регионе действует проект по «серебряному» волонтёрству «Серебряный Актив». Участники данного проекта становились волонтерами крупнейших событий: Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России в городе-организаторе Самаре, Всероссийского форума «Серебряных» добровольцев «Молоды душой» и многих других, передает пресс-служба облправительства.