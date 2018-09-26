В Самарской области организуют и проводят Систему Юниор лиг КВН Самарской области сезона 2018-2019 года

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Система юниор лиг КВН Самарской области включает в себя проведение игр в четырех дивизионах, сформированных по территориальному принципу, – Самарский, Тольяттинский, Северо-восточный, Юго-западный.Система юниор Лиг КВН Самарской области – это социально-значимый проект, впервые организованный на территории Самарской области. К участию в играх дивизионов приглашаются школьные команды КВН всех муниципалитетов Самарской области.ФЕСТИВАЛЬ-ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА СИСТЕМЫ ЮНИОР ЛИГ КВН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИДата: 28 сентября 2018 г.Начало: 17-00.Место проведения: КРЦ «Звезда», ул. Ново-Садовая, 106, Г.В фестивале примут участие команды из разных городов и районов области (г.о. Самара, г.о. Тольятти, г.о. Сызрань, г. Кинель, пгт. Мирный, с. Приволжье) и гости из Казани, передает пресс-служба облправительства.