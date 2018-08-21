В Самарской области обсудили современное состояние и направления развития региональных особо охраняемых природных территорий

95

Во вторник, 21 августа 2018 года, по инициативе министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области состоялось заседание круглого стола на тему «Особо охраняемые территории Самарской области. Современное состояние. Направления развития». Мероприятие приурочено ко Дню ООПТ в Самарской области, который отмечается каждое 19 августа, начиная с 2014 года.



Перед началом заседания состоялось награждение победителей конкурса детских творческих работ «Экологический бумеранг». Авторам лучших рисунков и фотографий на экологическую тематику вручили почетные грамоты министерства, сладкие призы и кружки с изображением собственных творческих работ. Одна из победительниц конкурса в номинации «Фотография» - внучка общественного

экологического инспектора министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Раисы Емельяновны Агапчевой - Алена Агапчева. Алена, как и бабушка, очень активна, любит природу и является постоянным участником детского движения «Экологические капельки».



В ходе заседания были рассмотрены вопросы государственного экологического надзора, сохранения биоразнообразия на территории ООПТ и национальных парков, научные исследования на территории Средне-Волжского комплексного биосферного резервата, опыт привлечения жителей региона к изучению птиц в Жигулевском заповеднике через фотоконкурс.



«Очень важным элементом государственного регулирования является соблюдение разумного баланса между социально-экономическим развитием региона и сохранением его природных богатств. Поэтому наша задача развивать систему особо охраняемых территорий и оберегать уникальную флору и фауну Самарской области», - отметила заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Татьяна Сафронова, передает пресс-служба облправительства.