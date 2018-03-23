В Самарской области обсудили обеспечение пожарной безопасности населения региона в предстоящий весенне-летний период

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23 марта врио первого вице-губернатора Самарской области Александр Нефёдов провёл заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Оно прошло в режиме видеоконференции с участием глав муниципальных образований.



Основной темой обсуждения стало обеспечение пожарной безопасности населения региона в предстоящий весенне-летний период.



По информации и.о. заместителя начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Владислава Садовского, с начала осенне-зимнего пожароопасного сезона 2017-2018 годов на территории региона произошло 1211 пожаров (это на 191 случай меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона), из них 83% в жилом секторе и на дворовых постройках.



Более трети всех пожаров происходит по причине нарушений требований безопасности при эксплуатации электрооборудования и неисправной электропроводки, на втором месте – неосторожное обращение с огнём.



Как подчеркнул Садовский, в этом году ужесточаются требования пожарной безопасности к проведению сельскохозяйственных работ, уборке и сжиганию мусора, опашке территорий населённых пунктов и др. Собственникам и арендаторам земель, землепользователям, садово-дачным товариществам нужно обратить пристальное внимание на эти изменения.



На заседании были заслушаны главы городского округа Жигулёвск и муниципального района Приволжский, на территории которых с начала года произошло 18 и 24 пожара соответственно. Владимир Классен и Евгений Богомолов доложили о принимаемых мерах по снижению количества пожаров.



Меры по предупреждению природных пожаров стали ещё одной темой заседания. В 2017 году в Самарской области на территории лесного фонда не было зарегистрировано ни одного возгорания. Это стало результатом выполненных в срок превентивных мероприятий и своевременного реагирования служб на оперативную обстановку (введение ограничения на посещение лесов, режима запрета сжигания сухой травы, стерни, мусора на землях сельхозпользователей, территориях населённых пунктов и пр.).



В 2017 году сотрудники регионального министерства лесного хозяйства и лесники усиленно патрулировали территорию лесного фонда, причём каждый пятый патруль был межведомственный – с участием сотрудников правоохранительных органов. Благодаря этому удалось снизить количество правонарушений на территории лесного фонда на 9%. Государственными лесными инспекторами было проведено

более 500 проверок соблюдения требований лесного законодательства и правил пожарной безопасности, в результате которых было

выявлено свыше 1200 нарушений.



Возбуждено 12 уголовных дел по фактам незаконной рубки леса, сообщает пресс-служба облправительства.



